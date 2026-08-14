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বুদ্ধিমতী জর্জিনার শর্তসাপেক্ষেই রোনাল্ডোকে বিয়ে! বিচ্ছেদ হলে প্রতি মাসে ১০০০০০ ইউরো, সঙ্গে মাদ্রিদের প্রাসাদের মালকিন

Cristiano Ronaldo Wedding: প্রকৃত বুদ্ধিমতীই জর্জিনা রড্রিগেজ! একেবারে শর্তসাপেক্ষেই রোনাল্ডোকে বিয়ে করেছেন! বিচ্ছেদ হলেও প্রতি মাসে পাবেন ১০০০০০ ইউরো, সঙ্গে মাদ্রিদের প্রাসাদের মালকিনও তিনিই!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 14, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:55 PM IST
বুদ্ধিমতী জর্জিনার শর্তসাপেক্ষেই রোনাল্ডোকে বিয়ে! বিচ্ছেদ হলে প্রতি মাসে ১০০০০০ ইউরো, সঙ্গে মাদ্রিদের প্রাসাদের মালকিন
Image Credit: রোনাল্ডো-জর্জিনার চুক্তিতে বিয়ে!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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