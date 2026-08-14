/বুদ্ধিমতী জর্জিনার শর্তসাপেক্ষেই রোনাল্ডোকে বিয়ে! বিচ্ছেদ হলে প্রতি মাসে ১০০০০০ ইউরো, সঙ্গে মাদ্রিদের প্রাসাদের মালকিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১৬ বছরের প্রেমের পরেই গত ১১ অগস্ট চার হাত এক হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও জর্জিনা রড্রিগেজের। পর্তুগালের কিংবদন্তি একেবারের ছিমছাম ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই বিয়ে সেরেছেন পরিবারের একান্ত আপনদের নিয়ে। লিসবনের ক্যাসকাইসে আইনত স্বামী-স্ত্রী হয়েছেন রোনাল্ডো-জর্জিনা। রোনাল্ডো বিয়ের পর্ব মিটিয়ে আল-নাসেরের হয়ে ফের ট্রেনিংয়ে নেমেও পড়েছেন। তবে বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই চর্চায় রোনাল্ডোর বিয়ের 'ফিনান্সিয়াল ক্লজ'। মানে আর্থিক চুক্তিতেই বিয়ে হয়েছে রোনাল্ডো-জর্জিনার!
'সেপারেশন অফ প্রপার্টি'
বিয়ের সার্টিফিকেটেই রয়েছে 'সেপারেশন অফ প্রপার্টি' বা সম্পত্তি পৃথকীকরণের কথাও! মেক্সিকান প্রকাশনা এন পারেহা-র তথ্য অনুযায়ী, দু’জনেই নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন এবং তাঁদের সম্পদের মধ্যে কোনও আইনি ভাগ-বাঁটোয়ার হবে না। পর্তুগিজ আইন অনুযায়ী এই ধরনের ব্যবস্থার অর্থই হল বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় অর্জিত যাবতীয় সম্পদ, আয় এবং বিনিয়োগের উপর রোনাল্ডো ও জর্জিনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এমনকী ভবিষ্যতে ডিভোর্সের পর যদি তাঁরা আলাদা হয়েও যান, তবুও তাঁদের সম্পত্তি তাঁদেরই থাকবে। আইনি চুক্তি মেনেই একে অপরের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে পারবে না। বিভিন্ন চুক্তি, এনডোর্সমেন্ট এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ (যেমন: আল-নাসেরে থেকে প্রাপ্ত বেতন এবং পেস্তানা সিআর৭ হোটেল চেইন) থেকে রোনাল্ডোর অর্জিত সমস্ত আয় একান্ত ভাবেই তাঁর নিজের অধিকারে থাকবে।
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ডিভোর্স হলে কী হবে
পর্তুগিজ ম্যাগাজিন টিভি গুইয়ার প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, তাদের বিবাহ নিবন্ধনের নথিতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা রোনাল্ডো-জর্জিনা বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করলে কার্যকর হবে। প্রথম শর্ত অনুযায়ী বিচ্ছেদ হলে রোনাল্ডোর থেকে প্রতি মাসে প্রায় ১০০০০০ ইউরো (১.১০ কোটি ভারতীয় টাকায়) পেনশন পাবেন। আরেক শর্তে বলা হয়েছে মাদ্রিদের লা ফিনসায় বিলাসবহুল ম্যানসনের পূর্ণ মালিকানা জর্জিনারই থাকবে। বর্তমানে এই সম্পত্তির মূল্য ৫.৬ মিলিয়ন ডলারেরও (মানে ভারতীয় মুদ্রায় ৫৩.৫০ কোটি টাকা) বেশি।
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