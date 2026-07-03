'এখন আর আবেগে সিদ্ধান্ত নিই না'... বিশ্বকাপের মাঝেই অবসরের সিদ্ধান্ত রোনাল্ডোর! ভক্তদের বুক ভেঙে টুকরো টুকরো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপে নকআউট পর্বে ব্লকবাস্টারে ম্যাচ মুখোমুখি হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল ও লুকা মদরিচের ক্রোয়েশিয়া। সিআর সেভেন অ্যান্ড কোং ২-১ গোলে মদরিচবাহিনীতে হারিয়ে চলে গিয়েছে শেষ ষোলোয়। প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে ইভান পেরিসিচের গোলে পর্তুগাল পিছিয়ে পড়েছিল। তবে ৬৮ মিনিটে রোনাল্ডো পেনাল্টিতে গোল করে সমতায় ফেরান পর্তুগালকে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জোয়াও ক্যানসেলোর পরিবর্তে নামা গনসালো রামোসের জয়সূচক গোলই রবার্তো মার্টিনেজের দলকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিয়ে যায়। আগামী ৬ জুলাই শক্তিশালী স্পেনের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে নামবে পর্তুগাল। পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের পরেই রোনাল্ডোর অবসর নিয়ে বোমা ফাটিয়েছেন তাঁর বোন কাটিয়া আভেইরো। আর তারপরেই ফুটবলবিশ্বে ঝড় উঠে গিয়েছে।
কাটিয়া আভেইরো কী বলছেন
'দেখুন, আমার কাছে যা খবর আছে, তার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, ও গুডবাই বলতে চলেছে। তবে যতদিন ও খেলছে ততদিন উপভোগ করুন। আজই বিদায় নেবে এমনটা মোটেই নয়, তবে সেই সময়টা এগিয়ে এসেছে। আমার বিশ্বাস এটাই ওর ফেয়ারওয়েল। আপনাদের বলব, দারুণ ভাবে উপভোগ করুন। ওর মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।' ক্লাব ও আন্তর্জাতিক কেরিয়ার মিলিয়ে রোনাল্ডোর ৯৭৬ গোল করা হয়ে গিয়েছে। আর ২৪ বার তেকাঠিতে বল জড়ালেই ১০০০ গোলের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রোনাল্ডোর বোনকে জিজ্ঞাসা করে হয়েছিল, তাঁর সংযোজন, ' আপনি জানতে চাইছেন যে, ও ১০০০ গোল করার পর অবসর নেবে কিনা!' তাই তো, হাজার গোল তো বিশাল ব্যাপার। তবে আমি কিন্তু জাতীয় দলের প্রসঙ্গে অবসরের কথা বলছি। খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ীই বলছি। আমার বিশ্বাস—এই বিশ্বকাপই ওর 'লাস্ট ডান্স'!
রোনাল্ডো প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হওয়ার পর অবসরের বিষয়ে মুখ খুলেছেন। বোনের দাবি একেবারে উড়িয়েও দেননি যেমন, তেমনই আবার মেনেও নেননি। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'ক্রিশ্চিয়ানোর ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন ভাবার সময় নয়। টুর্নামেন্ট জেতা বা হারার পরই এই বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পাব। আমি আমার পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করব এবং তারপরই সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেব। এখন আর আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিই না। সবকিছুই ঠান্ডা মাথায় করি। এই মুহূর্তে আমার কাছে কেবল বর্তমান সময় উপভোগ করা এবং জাতীয় দলকে সাহায্য করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'
নকআউটের বাকি দুই ম্যাচও রইল সংক্ষেপে
পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া ছাড়াও নকআউটের অন্য দুই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল স্পেন-অস্ট্রিয়া ও সুইত্জারল্যান্ড-আলজেরিয়া। ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে অনেকেই এবার বিশ্বকাপ জয়ের ফেভারিট হিসেবেই দেখছেন। লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল ঠিক সেভাবেই খেলছে। স্পেন ৩-০গোলে অস্ট্রিয়াকে উড়িয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালের সঙ্গে মিটিং সেট করেছে। মিকেল ওইয়ারথাবাল দুই অর্ধে দুই গোল করেছেন। অপর গোল পেদ্রো পোরোর। ২০১০ সালে বিশ্বকাপ জেতার পর, এই প্রথম বিশ্বকাপের নকআউটে ম্যাচ জিতল স্পেন। ওদিকে আলজেরিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় চলে গেল সুইৎজারল্যান্ড। খেলার ফল সুইসদের পক্ষে ২-০। প্রথমার্ধে ১০ মিনিটে ব্রিল এমবোলো গোলে সুইৎজারল্যান্ড এগিয়ে গিয়েছিল। ৪৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ডান এনদোয়ের। ভ্যানকুভারে আগামী ৭ জুলাই কলম্বিয়া কিংবা ঘানার বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্যাচে খেলবে সুইৎজারল্যান্ড।
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