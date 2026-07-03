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'এখন আর আবেগে সিদ্ধান্ত নিই না'... বিশ্বকাপের মাঝেই অবসরের সিদ্ধান্ত রোনাল্ডোর! ভক্তদের বুক ভেঙে টুকরো টুকরো

 পর্তুগালকে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে তোলার পরেই চলে এল বিরাট আপডেট! দ্রুতই অবসর নিচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। যে খবরে ঝড় উঠল নেটপাড়ায়

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 03, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:27 PM IST
'এখন আর আবেগে সিদ্ধান্ত নিই না'... বিশ্বকাপের মাঝেই অবসরের সিদ্ধান্ত রোনাল্ডোর! ভক্তদের বুক ভেঙে টুকরো টুকরো
Image Credit: গোলের পর রোনাল্ডোর উদযাপনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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