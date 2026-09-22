Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /NEW HEAD COACH ANNOUNCED: বিশ্বজয়ী ১৭৭৮ উইকেটর মালিকই এবার হটসিটে! ধোনির সুপারিশে ২০২৭ সালে নিচ্ছেন দলের গুরুদায়িত্ব

NEW HEAD COACH ANNOUNCED: বিশ্বজয়ী ১৭৭৮ উইকেটর মালিকই এবার হটসিটে! ধোনির সুপারিশে ২০২৭ সালে নিচ্ছেন দলের গুরুদায়িত্ব

NEW HEAD COACH ANNOUNCED: তিনি ভারতের বিশ্বকাপজয়ী। ১৭৭৮ উইকেটর মালিক। এবার তিনিই বসছেন হটসিটে! ধোনির সুপারিশে ২০২৭ সালে নিচ্ছেন দলের গুরুদায়িত্ব

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 22, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:31 PM IST
NEW HEAD COACH ANNOUNCED: বিশ্বজয়ী ১৭৭৮ উইকেটর মালিকই এবার হটসিটে! ধোনির সুপারিশে ২০২৭ সালে নিচ্ছেন দলের গুরুদায়িত্ব
Image Credit: এমএস ধোনিই ঠিক করে দিলেন কোচ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মোথাবাড়িকাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব NIA-র, কালিয়াচক থানায় হাজিরার
2
3
4
5