/NEW HEAD COACH ANNOUNCED: বিশ্বজয়ী ১৭৭৮ উইকেটর মালিকই এবার হটসিটে! ধোনির সুপারিশে ২০২৭ সালে নিচ্ছেন দলের গুরুদায়িত্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে স্থিতিশীলতার প্রতীক চেন্নাই সুপার কিংস। বছরের পর বছর ধরে তাদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে এই বিষয়টিই উঠে আসে। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হেড কোচ হিসেবে ১৮ বছরের পথচলা শেষ হয়েছে স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের। নিউজিল্যান্ডারের স্থলাভিষিক্ত কে হবেন—তা নিয়ে সবার প্রত্যাশাই ছিল তুঙ্গে। দীর্ঘ আলোচনার পর চেন্নাই সুপার কিংস বিরাট ঘোষণা করেছে। ২০২৭ সালের জন্য ভারতের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন পেসার জাহির খানকেই হটসিটে বসাল সিএসকে। আর এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে যে দলের প্রাক্তন কিংবদন্তি অধিনায়ক এমএস ধোনির স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। সিএসকে-র ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর কাশী বিশ্বনাথনও খোলসা করে বলেই দিলেন যে, ধোনিই বেছে দিয়েছেন তাঁর দুর্গের প্রহরীর নাম। বিশ্বনাথন বলেন, 'এমএস ধোনির সঙ্গে আলোচনা করেই আমরা আমাদের সব সিদ্ধান্ত নিই। এবং তিনি যখন জাহির খানের নাম প্রস্তাব করেন, তখন ম্যানেজমেন্ট জাহিরের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে রাজি করায়। জাহির ট্যাকটিকালিও বেশ শক্তিশালী, বিশেষ করে প্রতিপক্ষের খেলার পরিকল্পনা বোঝার ক্ষেত্রে। রুতুরাজ গায়কোয়াড এবং খেলোয়াড়রা তাঁর সঙ্গে কাজ করতে খুবই আগ্রহী'।
জাহিরের নিয়োগের প্রসঙ্গে কী বলছে সিএসকে
পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন 'ইয়েলো আর্মি'। তবে ২০২৩ সালে শিরোপা জয়ের পর আর প্লে-অফেই উঠতে পারেনি সিএসকে। আর তার চেয়েও বড় কথা হল, ২০২৫ সালের মেগা নিলামে দলটি ভালো করতে পারেনি এবং সেই ভুল সিদ্ধান্তের মাশুল তাদের গুনতে হচ্ছে। যদিও বিশেষ করে ব্যাটিং বিভাগের কিছু সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, তবুও দলের গঠন বা লাইন-আপ এখনও পুরোপুরি গুছিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। বিশ্বনাথন আরও বলেন, 'আমাদের এমন একজন কোচ প্রয়োজন ছিল যিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া গড়ে তুলতে পারবেন এবং সেই কাজের জন্য জাহিরই সঠিক পছন্দ। যেহেতু ও ট্যাকটিকালি অত্যন্ত দক্ষ, আর বোলিং এমন একটি বিভাগ যেখানে আমাদের উন্নতির প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করেছি। খালিল আহমেদ ও গুরযপনীত সিংয়ের মতো আমাদের পেসারদের জাহির সাহায্য় করতে পারবেন।' একসঙ্গে খেলার সময় ধোনি নিয়মিত জাহিরের প্রশংসা করতেন এবং বোলিং আক্রমণের নেতা হিসেবে তাঁর উপর ভরসা রাখতেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক একবার তাঁকে বোলিংয়ের 'সচিন তেন্ডুলকর' বলেও অভিহিত করেছিলেন। এখন তাঁরা আবারও এক হচ্ছেন—যদিও ভিন্ন ভূমিকায়—এবং তাঁদের সামনে রয়েছে বিশাল চ্যালেঞ্জ! সুপার কিংসকে তাদের সোনালি দিনে ফিরিয়ে আনা, এমনকি সেই পথ দীর্ঘ হলেও।
জাহির কী বলছেন নতুন দায়িত্ব পেয়ে
দেশের জার্সিতে ৯২ টেস্ট, ২০০ ওডিআই ও ১৭টি২০আই খেলেছেন জাহির। ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে তাঁর ঝুলিতে ১৭৭৮ উইকেট রয়েছে। প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ ও টি-২০ মিলিয়েই এই সংখ্য়া। দলের দায়িত্ব পেয়ে জাহির বললেন, 'আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল এক দলের অংশ হতে পারা সম্মানের বিষয়। একজন ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে আমি সিএসকের মুখোমুখি হয়েছি এবং সেই লড়াইগুলি দারুণ উপভোগ করতাম। চিপকে 'সুপারফ্যান'দের তৈরি করা পরিবেশ বিষয়টিকে আরও বিশেষ করে তোলে। এমন সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী এই ঐতিহ্যবাহী ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' ২০১৯ ও ২০২০ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হেড কোচ মাহেলা জয়াবর্ধনের সঙ্গে কাজ করার সময় জাহির টানা দু'টি শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি আইপিএলে ১০০ ম্যাচ খেলে ১০২ উইকেট নিয়েছেন এবং ২০১০ ও ২০১১ সালের ফাইনালে দলের অংশ ছিলেন—যদিও উভয় ফাইনালেই সিএসকে-র কাছে তাদের হারতে হয়েছিল। আইপিএলে খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, সিএসকে-র ম্যানেজমেন্ট ও নেতৃত্বস্থানীয়রা নিশ্চিত যে দলের বোলারদের বিকাশে জাহিরই সেরা পছন্দ।
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