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১৮ বছরের সম্পর্ক ইতি! CSK-র সঙ্গে পথ চলা শেষ মহানক্ষত্রের... ৫ IPL-সহ ৭ ট্রফি, ১২ প্লে-অফ, ১০ ফাইনাল

১৮ বছরের সম্পর্ক অবশেষে ভাঙল! আর তাঁকে দেখা যাবে না ডাগআউটে। ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সংসার। জানিয়ে গেলেন 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়'...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 13, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:52 PM IST
১৮ বছরের সম্পর্ক ইতি! CSK-র সঙ্গে পথ চলা শেষ মহানক্ষত্রের... ৫ IPL-সহ ৭ ট্রফি, ১২ প্লে-অফ, ১০ ফাইনাল
Image Credit: ১৮ বছরের সম্পর্ক শেষSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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