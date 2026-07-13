/১৮ বছরের সম্পর্ক ইতি! CSK-র সঙ্গে পথ চলা শেষ মহানক্ষত্রের... ৫ IPL-সহ ৭ ট্রফি, ১২ প্লে-অফ, ১০ ফাইনাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৮ বছরের সম্পর্কে ইতি! চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের পথচলা শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ এটাই সত্যি। শেষ হল এক অসাধারণ অধ্যায়ের। ২০২৩ সালে শেষবার আইপিএল শিরোপা জিতেছিল সিএসকে। এরপর ২০২৪, ২০২৫ ও ২০২৬ সালে ইয়েলো আর্মি প্লে-অফেও উঠতে পারেনি। আইপিএল ইতিহাসে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে চেন্নাই সুপার কিংসও সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি। ৫ শিরোপাজয়ী টিম বিগত কয়েক বছর ধারাবাহিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরেই ফ্লেমিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল। নিউ জিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইয়েলো আর্মি।
সিএসকে যা লিখল ফ্লেমিংয়ের বিদায়লগ্নে
অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিবৃতিতে দিয়ে সিএসকে জানিয়েছে, 'উভয় পক্ষের সম্মতিতেই সুপার কিংস এবং স্টিফেন ফ্লেমিং আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইপিএল ইতিহাসে অন্যতম সফল ও দীর্ঘস্থায়ী এক পার্টনারশিপেরও সমাপ্তি ঘটল। ফ্লেমিং এবং সুপার কিংস ম্যানেজমেন্টের মধ্যে একাধিক খোলামেলা ও আন্তরিক আলোচনার পরেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা বোধের সঙ্গেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইপিএলের উদ্বোধনী বছরে (২০০৮) খেলোয়াড় হিসেবে চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দিয়েছিলেন ফ্লেমিং। ২০০৯ সালে তিনি হেডকোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ফ্লেমিংয়ের কোচিংয়ে পরের ১৭ বছরে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সবচেয়ে সফল, সম্মানিত ও ধারাবাহিক দলগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ফ্লেমিংয়ের অধীনে সিএসকে ৫টি আইপিএল শিরোপা এবং ২টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট জিতেছে। রেকর্ড ১২ বার প্লে-অফে খেলার পাশাপাশি ১০ বার আইপিএলের ফাইনালেও অংশ নিয়েছে।'
ফ্লেমিং যা বললেন ফেয়ারওয়েলে
বিদায়লগ্নে ফ্লেমিং বলেছেন, 'খেলাধুলোর দুনিয়ায় আঠারো বছর মানে লাইফটাইম বলা যায়। আমি বিদায় নিচ্ছি শুধুই কৃতজ্ঞতা নিয়ে। চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে কাটানো সময়টুকু আমার কোচিং কেরিয়ারের এক বিশেষ প্রাপ্তি। আমরা যা কিছু অর্জন করেছি, তার জন্য আমি গর্বিত। আমরা একসঙ্গে অবিস্মরণীয় সব জয় উদযাপন করেছি, কঠিন মুহূর্তগুলোও পার করেছি এবং এমন সব স্মৃতি তৈরি করেছি যা আজীবন আমার সঙ্গে থাকবে। সিএসকে সবসময়ই আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি থাকবে এবং আগামী দিনগুলোতিও আমি সিএসকে-র হয়ে গলা ফাটাব।'
সিএসকে-র কুর্নিশ ফ্লেমিংকে
সিএসকে-র মালিক রূপা গুরুনাথ বলেছেন, 'এই ফ্র্যাঞ্চাইজির যাত্রাপথের প্রায় পুরো সময় জুড়েই স্টিফেন ফ্লেমিং আমাদের কোচিং ইউনিটের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছেন। প্রায় দুই দশক ধরে তিনি আমাদের পরিচিতি, লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টাকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন। সুপার কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির সকলের পক্ষ থেকে, তাঁর অটুট নিষ্ঠা, আবেগ এবং নেতৃত্বের জন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যদিও মাঠে আমাদের যৌথ যাত্রার সমাপ্তি ঘটছে, তবুও তিনি সর্বদা দলের ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবেন।' ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেএস বিশ্বনাথন জুড়েছেন, 'আমাদের যাত্রার প্রথম দিন থেকেই ফ্লেমিং শুধু আমাদের খেলার সংস্কৃতি গড়ে দেননি, আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে কী হতে চাই তাও নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ধারাবাহিকতা, নম্রতা এবং দলকে সবার আগে রাখার মধ্যে এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। মানুষকে বোঝার এবং সবার থেকে সেরাটা বের করে আনার ক্ষমতাই ছিল তার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল।' সিএসকে-র পরবর্তী হেড কোচ হিসেবে হেমাং বাদানির নামই সবচেয়ে জোরাল ভাবে শোনা যাচ্ছে...
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