IPL 2026 BIG BREAKING: আইপিএলের মাঝেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ৪৮০০০০০০ টাকার স্টারই এবার ছিটকে গেলেন, CSK vs KKR ম্যাচেই হল কাল

IPL 2026 BIG BREAKING: আইপিএলের মাঝেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ৪৮০০০০০০ টাকার স্টারই এবার ছিটকে গেলেন, CSK vs KKR ম্যাচেই হল কাল
IPL 2026 BIG BREAKING: আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙল হেভিওয়েটদের। পরের পর চোটে এবার জুড়ল এই স্টারের নামও। রক্তচাপ চড়চড়িয়ে বাড়ল টিমের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএলের (IPL 2026) মাঝপথেই বিরাট ধাক্কা চেন্নাই সুপার কিংসের (Chennai Super Kings)। ৫ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের (Ruturaj Gaikwad) টিম এখন ১০ দলীয় লড়াইয়ে ৮ নম্বরে। আর এমন পর্যায়ে ছিটকে গেলেন দলের তারকা পেসার খালিল আহমেদ (Khaleel Ahmed)।
৫ ম্যাচেই খেলেছেন খালিল আহমেদ
এখনও পর্যন্ত সিএসকে-র খেলা ৫ ম্যাচেই খালিল খেলেছেন। নিয়েছেন ২ উইকেট। কিন্তু গত ১৪ এপ্রিল ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলাচলাকালীনই খালিল ডান দিকের থাইয়ে চোট পেয়েছিলেন। ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করা জাতীয় দলের পেসারকে এবার ছিটকে দিল কোয়াড্রিসেপস পেশির চোট। সিএসকে বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'কেকেআরে বিরুদ্ধে খেলার সময়ে ডান পায়ের কোয়াড্রিসেপ পেশিতে চোট পাওয়ার কারণে খালিল আহমেদ আইপিএল ২০২৬ থেকে ছিটকে গেছেন। খালিলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' জানা গিয়েছে খালিলের চোটের মাত্র গ্রেড টু। কম করে ১০ থেকে ১২ সপ্তাহ লাগবে রিহ্যাব সারিয়ে মাঠে ফিরতে। বাঁ-হাতি খলিল ভারতের হয়ে ১১টি ওডিআই (১৫ উইকেট) এবং ১৮টি টি-টোয়েন্টিআই (১৬ উইকেট) ম্যাচ খেলেছেন। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর সর্বশেষ ম্যাচ ছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে।
পুরো ওভারও করতে পারেননি খালিল
খালিল কেকেআরের বিরুদ্ধে নিজের শেষ ওভারের পাঁচ বল করার পরেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর পরিবর্তে রুকি গুরজপনীত সিং ওভারটি শেষ করেছিলেন। খালিলের অনুপস্থিতিতে তাঁকেই আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হতে পারে। খলিলের চোট চেন্নাইয়ের সমস্যাকে আরও বাড়িয়েছে। কারণ টিম ইতোমধ্যেই মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং নাথান এলিসের সার্ভিস পাচ্ছে না। ধোনি কাফ ইনজুরি থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন, তবে তাঁর পুরোপুরি সেরে ওঠার রাস্তায় দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় গড়িয়ে গেল। গত ২৮ মার্চ মরসুমের উদ্বোধনীর দিনই সিএসকে জানিয়েছিল যে তিনি প্রথম দুই সপ্তাহ মিস করতে পারেন এবং রিহ্যাবের মধ্যে থাকবেন। যদিও ধোনি সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করছেন, তিনি এখনও পুরো দমে ব্যাটিং শুরু করেননি, শুধু থ্রোডাউনই খেলছেন।
এলিস-ধোনিও নেই শুরু থেকে
অন্যদিকে এলিসও শুরু থেকেই মাঠের বাইরে রয়েছেন। তাঁর বদলি স্পেন্সার জনসনও চোট থেকে সেরে ওঠার পথে। যদিও তিনি চেন্নাইয়ে যোগ দেননি। খালিলের পরিবর্তে মহারাষ্ট্রের পেসার মুকেশ চৌধুরী এবং রামকৃষ্ণ ঘোষ সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে উঠে আসছেন। বাঁ-হাতি চৌধুরী সরাসরি খালিলের বদলি হতে পারেন। অন্যদিকে ডানহাতি পেসার ঘোষ বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও অবদান রাখতে সক্ষম। ২০২৫-২৬ ঘরোয়া মরসুমে রামকৃষ্ণ ঘোষ মহারাষ্ট্রের ব্রেকআউট তারকা হিসেবে উঠে এসেছেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে জয়পুরে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৭ উইকেট নিয়ে তিনি লিস্ট এ ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে এক ইনিংসে সেরা বোলিং করেছিলেন। একই টুর্নামেন্টে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে তিনি মাত্র ২৭ বলে অপরাজিত ৬৪ রানও করেন। এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচে দুই জয় পাওয়া চেন্নাই তাদের পরবর্তী ম্যাচ শনিবার হায়দরাবাদে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে। তার আগেই নিশ্চই খালিলের বিকল্প খুঁজে নেবে সিএসকে। তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)