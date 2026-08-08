/ফাউন্ডেশন থেকে গ্লাসগোর রিং: কমনওয়েলথ সোনাজয়ী অঙ্কুশের গুরুপ্রণাম ড. সুভাষ চন্দ্রকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কঠোর পরিশ্রম, অদম্য জেদ আর সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানো যে সময়ের অপেক্ষা, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন হরিয়ানার হিসারের উদীয়মান বক্সার অঙ্কুশ পঙ্ঘাল। ২০২৬ সালে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে দেশের হয়ে ঐতিহাসিক সোনা জয়ের পর, তিনি দেখা করলেন তাঁর সাফল্যের অন্যতম নেপথ্য কারিগর, দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ ড. সুভাষ চন্দ্রর সঙ্গে। দেখা করেই শ্রদ্ধার সঙ্গে ড. চন্দ্রর চরণ স্পর্শ করে আশীর্বাদ নেন এই তরুণ চ্যাম্পিয়ন।
এই আনন্দঘন মুহূর্তে ড. সুভাষ চন্দ্র অঙ্কুশকে তাঁর অসাধারণ জয়ের জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য শুভকামনা জানান। এই বিশেষ বৈঠকে অঙ্কুশের সাথে উপস্থিত ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কোচ প্রদীপ সাওয়ান্ত, যিনি অঙ্কুশের এই অসামান্য ক্রীড়াশৈলীর অন্যতম কারিগর।
ফাউন্ডেশনের সঠিক তালিম ও কামব্যাকের গল্প
স্টার বক্সার অঙ্কুশ পঙ্ঘালের আজ এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের তেরঙ্গা উঁচুতে তুলে ধরার পেছনে রয়েছে ‘ড. সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন’-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বক্সিংয়ের জটিল কৌশল ও মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন অঙ্কুশ। ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞ দিকনির্দেশনা এবং অঙ্কুশের নিজস্ব কঠোর পরিশ্রমের ওপর ভর করেই আজ তিনি বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে এই উচ্চতায় পৌঁছেছেন।
Ankush Panghal wins the Round of 16 bout 5-0 and advances to the Men's Heavyweight Boxing Quarter-Finals!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
Watch the Commonwealth Games LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/ODwSBOPMv0
গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ৮০ কেজি বিভাগেই অঙ্কুশের এই সাফল্য সহজে আসেনি। ইংল্যান্ডের ডিমেজি শিট্টুর বিরুদ্ধে ফাইনালে প্রথম রাউন্ডে পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখান থেকেই চমৎকার কামব্যাক করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে দুর্দান্ত পঞ্চের ঝড় তুলে ৪-১ ব্যবধানে ফাইনাল জিতে সোনা নিজের নামে করেন। এর আগে সেমিফাইনালে কানাডার জোশুয়া অফোরিকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।
১১ বছরের ছোট্ট ছেলে থেকে দেশের গৌরব
হিসারের ভেরিয়া গ্রামের বাসিন্দা অঙ্কুশের এই স্বপ্নের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে, যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। গ্রামের বাড়ি থেকে প্রতিদিন ১৫ কিলোমিটার দূরে অনুশীলনে নিয়ে যেতেন তাঁর বাবা সুরেশ পঙ্ঘাল। বাবার আত্মত্যাগ, ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ এবং নিজের পরিশ্রমের জেনেই আজ তিনি এই জায়গায়। ড. সুভাষ চন্দ্র বলেন, "অঙ্কুশের এই গৌরবময় সাফল্য কেবল হিসার বা হরিয়ানার নয়, বরং সারা দেশের তরুণ অ্যাথলিটদের কাছে অনুপ্রেরণা।" ভারতের মোট ৩৯টি পদকের (১৩টি সোনা, ১৭টি রূপো, ৯টি ব্রোঞ্জ) মধ্যে অঙ্কুশের এই সোনা নিশ্চিতভাবেই এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।
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