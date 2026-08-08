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ফাউন্ডেশন থেকে গ্লাসগোর রিং: কমনওয়েলথ সোনাজয়ী অঙ্কুশের গুরুপ্রণাম ড. সুভাষ চন্দ্রকে

কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ দেশের জন্য সোনা জিতেই ড. সুভাষ চন্দ্রর আশীর্বাদ নিতে হাজির হলেন হিসারের গর্ব অঙ্কুশ পঙ্ঘাল। যে ড. সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন থেকে বক্সিংয়ের পাঠ শুরু করেছিলেন, সেখানেই ফিরে জানালেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 08, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:25 PM IST
ফাউন্ডেশন থেকে গ্লাসগোর রিং: কমনওয়েলথ সোনাজয়ী অঙ্কুশের গুরুপ্রণাম ড. সুভাষ চন্দ্রকে

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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