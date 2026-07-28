/কমনওয়েলথে ক্যাঙারু গর্জন চলছে, পদক তালিকায় ভারত এখন কত নম্বরে? সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ সংখ্যাই বা কত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৩ জুলাই থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে শুরু ২৩তম কমনওয়েলথ গেমস (সিউব্লিউজি)। চার বছর আগে বার্মিংহ্যামে ভারত ৬১ পদক জিতেছিল। মঙ্গলবার ২৯ জুলাই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ভারতের ঝুলিতে এসেছে ১০ পদক। ভারতের পদকের ভরকেন্দ্রে রয়েছে ভারোত্তোলন। এই ইভেন্ট থেকেই এসেছে ৬টি পদক (১টি সোনা, ৪টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ)। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ভারত জিতেছে ১টি সোনা ও ১টি ব্রোঞ্জ নিয়ে মোট ২টি পদক। অ্যাথলেটিক্সে এসেছে ১টি রুপো আর প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ভারতে পেয়েছে ১টি ব্রোঞ্জ। সব মিলিয়ে পদক তালিকায় ভারতের সংগ্রহ ১০ (২টি সোনা, ৫টি রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ)।
ভারতীয় পদকজয়ীদের তালিকা
সোনা: মীরাবাই চানু (ভারোত্তোলন, ৪৮ কেজি), শর্মিলা ধনখড় (প্যারা অ্যাথলেটিক্স, শট পুট এফ ৫৭)
রুপো: ঋষিকান্ত সিং (৬০ কেজি), রাজা মুথুপান্ডি (৬৫ কেজি), জ্ঞানেশ্বরী যাদব (৫৩ কেজি), ভাল্লুরি অজয়া বাবু (৭৯ কেজি)- ভারোত্তোলন, সর্বেশ কুশারে (অ্যাথলেটিক্স, হাই জাম্প)
ব্রোঞ্জ: ঝান্ডু কুমার (প্যারা পাওয়ারলিফটিং), বিন্দ্যারানি দেবী (ভারোত্তোলন ৫৮ কেজি), শিল্পা শাইলা (প্যারা অ্যাথলেটিক্স)
কমনওয়েলথে ক্যাঙারু গর্জন চলছেই। পদকতালিকায় শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া মোট ৬১ পদক তাদের ঝুলিতে। ২৮ সোনা, ১৩ রুপো ও ২০টি ব্রোঞ্জ এসেছে আপাতত। ৩৯ পদক নিয়ে দুয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। তিনে কানাডা। ঝুলিতে ২৭ পদক। ভারত রয়েছে এখন আট নম্বরে। কুস্তি, হকি, টেবল টেনিস ও ক্রিকেটের মতো ইভেন্টই নেই এবার কমনওয়েলথে। দেখা যাক ভারত এবার ৩০ পদকের গণ্ডি টপকাতে পারে কিনা! ১৯৯৮ সালের পর হয়তো ভারতের সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে। দেখা যাক ভারত এবার কী করতে পারে!
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