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কমনওয়েলথে ক্যাঙারু গর্জন চলছে, পদক তালিকায় ভারত এখন কত নম্বরে? সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ সংখ্যাই বা কত?

দেখতে দেখতে ৬দিন হয়ে গেল কমনওয়েলথ গেমসের। এবার দেখে নিন একবার পদক তালিকায় ভারত এখন কত নম্বরে? সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ সংখ্যাই বা কত?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:54 PM IST
কমনওয়েলথে ক্যাঙারু গর্জন চলছে, পদক তালিকায় ভারত এখন কত নম্বরে? সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ সংখ্যাই বা কত?
Image Credit: আবেগি মীরা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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