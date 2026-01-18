Daryl Mitchell: ইন্দোরে বিধ্বংসী কিউয়ি ব্যাটারের ভয়াবহ রেকর্ড তাণ্ডব, সোজা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাঠের বাইরে বার করলেন বিরাট...

Daryl Mitchell: ইন্দোরে বিধ্বংসী কিউয়ি ব্যাটারের ভয়াবহ রেকর্ড তাণ্ডব, সোজা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাঠের বাইরে বার করলেন বিরাট...
Daryl Mitchell: বিধ্বংসী কিউয়ি ব্যাটার ড্যারেল মিচেল রেকর্ড তাণ্ডব করলেন ইন্দোরে। হাফ-সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরিতে একের পর এক ইতিহাস লিখলেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ জিল্যান্ডের চলতি ভারত সফরের প্রথম পর্বের অন্তিম সিজন রবিবার! ১৮ জানুয়ারি টিম ইন্ডিয়া বনাম ব্ল্যাক ক্যাপসের তৃতীয় তথা শেষ ওডিআই চলছে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে। তিন ম্যাচের সিরিজের ফল এখন ১-১। প্রথম ম্যাচে শুভমন গিলরা (Shubman Gill) জিতেছিলেন। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই দারুণ ভাবে ফিরে আসে মাইকেল ব্রেসওয়েলরা। ফলে রবিবাসরীয় ফাইনাল ওডিআই-তে যে দল জিতবে সিরিজ তার। ইন্দোরে ইন্ডিয়ার মরণ-বাঁচন ম্যাচে!
মিচেল-ফিলিপস জোড়া ফলা
টস হেরে কিউয়িরা প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেটে ৩৩৭ রান তুলেছে। মিডল অর্ডারে দুই কিউয়ি তারকার জোড়া সেঞ্চুরিতেই এসেছে বড় রান। ড্যারেল মিচেল (Daryl Mitchell) (১৫ চার ৩ ছয়ে ১৩১ বলে ১৩৭) ও গ্লেন ফিলিপস (Glenn Phillips) (৯ চার ৩ ছয়ে ৮৮ বলে ১০৬)। এদিন একাই সব আলো কেড়ে নিয়েছেন মিচেল। কিউয়ি ব্যাটারে বিধ্বংসী মেজাজে খেলে রেকর্ডের পর রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস লিখেছেন...
ইন্দোরে মিচেলের রেকর্ডের পর রেকর্ড
ভারতের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের হয়ে দ্বি-পাক্ষিক সিরিজে সর্বাধিক রান: মিচেল তিন ম্যাচের সিরিজে ৩৫২ রান করেছেন, যা ভারতের বিরুদ্ধে কোনও দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজে নিউ জিল্যান্ডের যে কোনও ব্যাটারের সর্বাধিক রান।
মিচেলের সেঞ্চুরির রেকর্ড: মিচেল ভারতের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই-তে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করা নিউ জিল্যান্ডের খেলোয়াড়ও হয়েছেন। নাথান অ্যাস্টলের ২৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙেছেন এদিন। যিনি ভারতের মাটিতে এই ফরম্যাটে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। ৩৪ বছর বয়সী মিচেল ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং চলতি ওডিআই সিরিজেও তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম ধরে রেখেছেন।
ভারতের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআইতে নিউ জিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক সেঞ্চুরি: ১) ড্যারেল মিচেল ৪টি সেঞ্চুরি, (২) নাথান অ্যাস্টলে ২টি সেঞ্চুরি, (৩) মাইকেল ব্রেসওয়েল ১টি সেঞ্চুরি, (৪) মার্টিন ক্রো ১টি সেঞ্চুরি ও ৫) ডেভন কনওয়ে ১টি সেঞ্চুরি ও গ্লেন ফিলিপস ১টি সেঞ্চুরি।
ভারতের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআইতে সর্বাধিক সেঞ্চুরির মালিক যাঁরা: (১) এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা) - ৫টি সেঞ্চুরি, (২) ড্যারেল মিচেল (নিউ জিল্যান্ড) - ৩টি সেঞ্চুরি, (৩) কুইন্টন ডি কক (দক্ষিণ আফ্রিকা) - ৩টি সেঞ্চুরি, (৪) সলমান বাট (পাকিস্তান) - ৩টি সেঞ্চুরি, (৫) ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) - ৩টি সেঞ্চুরি
ভারতের মাটিতেই ভারতের বিরুদ্ধে টানা ৫০+ স্কোর: মিচেল প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ভারতের মাটিতেই ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই-তে টানা পাঁচটি পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোর করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।
২০২৩ সাল থেকে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৫০+ স্কোর: ২০২৩ সাল থেকে ওডিআই-তে ১৮টি পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোর করলেন মিচেল। যা বাবর আজম ও কুশল মেন্ডিসের সমকক্ষ এবং এই সময়ে কেবল বিরাট কোহলি ও শুভমান গিলের পিছনে তিনি।
ওডিআই-তে সর্বাধিক স্কোর: ১৩৭ রানের ইনিংসটি এই ফরম্যাটে মিচেলের বর্তমান সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর।
সিরিজে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি: দ্বিতীয় ওডিআইতে অপরাজিত ১৩১ রানের পর এই নিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে মিচেলের টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি।
রেকর্ড জুটি: ফিলিপসের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে বিশাল ২১৯ রানের জুটি গড়েছেন। যা নিউ জিল্যান্ডকে ৫৮/৩ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে শক্তিশালী ৩৩৭/৮ স্কোরে পৌঁছে দেয়।
মিচেলের সঙ্গে কোহলির মশকরা
মিচেল এদিন আউট হয়ে সাজঘরে যাওয়ার সময়ে বিরাট কোহলি ছিলেন বাউন্ডারি লাইনে। তিনি মিচেলের পিঠ চাপড়ে দেন এই দারুণ ইনিংস খেলায়। পাশাপাশি মশকরা করতেও ছাড়েননি বিরাট। তিনি মজার ছলেই মিচেলকে সোজা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাঠের বাইরে বার করেন। মিচেলও হাসতে হাসতে ফিরে যান। উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীরা যা দেখে হতবাক হয়ে যান।
