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Meet Dejan Stankovic: ৩ দেশের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন! ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার তিনিই, চেনেন এই মিডফিল্ড মায়েস্ত্রোকে?

Meet Dejan Stankovic: ইতিহাসের একমাত্র ফুটবলার যিনি তিনটি ভিন্ন দেশের হয়ে তিনটি ফিফা বিশ্বকাপ খেলেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক ভূ-রাজনৈতিক যাত্রা এবং ইন্টার মিলানে রেখে যাওয়া অবদানের কথা রইল।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 14, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:28 PM IST
Meet Dejan Stankovic: ৩ দেশের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন! ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার তিনিই, চেনেন এই মিডফিল্ড মায়েস্ত্রোকে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৩ দেশের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ! ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার তিনিই, চেনেন এই মায়েস্ত্রো কে?
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