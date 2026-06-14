/Meet Dejan Stankovic: ৩ দেশের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন! ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার তিনিই, চেনেন এই মিডফিল্ড মায়েস্ত্রোকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুটবলের ফোকলোরে গল্পের কোনও শেষ নেই। তেমনই এক বিরল গল্পের নায়ক দেজান স্ট্যানকোভিচ। যিনি স্রেফ আরেকটি নামই নন, তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে এক অনন্য এবং অবিশ্বাস্য ইতিহাস। শতক পেরনো ফুটবল রূপকথায় তিনিই একমাত্র চরিত্র, যিনি তিনটি আলাদা বিশ্বকাপে তিনটি আলাদা দেশের হয়েই খেলেছেন! ঠিকই পড়লেন। দূরপাল্লার জোরাল শট এবং বহুমুখী প্রতিভার স্ট্যানকোভিচ ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে যুগোস্লাভিয়ার হয়ে খেলেছিলেন। ২০০৬ সালে সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোর জার্সি পরেছিলেন। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলা শেষ বিশ্বকাপে নিজের জন্মভূমি সার্বিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
যুগোস্লাভিয়ার জার্সিতে শুরু
১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের সময়ে স্ট্যানকোভিচের বয়য় ছিল ১৯ বছর। এই দীর্ঘদেহী মিডফিল্ডার যুগোস্লাভিয়ার হয়ে খেলেছিলেন। রেড স্টার বেলগ্রেডের হয়ে খেলার সুবাদে বিশ্বকাপের মঞ্চে আবির্ভাব ঘটান। স্ট্যানকোভিচ বাছাই পর্বে তিনটি গোল করেছিলেন এবং টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ভাবে শুরু করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর দলকে রাউন্ড অফ সিক্সটিন থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল। যুগোস্লাভিয়া ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলে অবস্থিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যা ১৯১৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত যার অস্তিত্ব ছিল। ছ'টি প্রজাতন্ত্র (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, মেসিডোনিয়া, মন্টেনেগ্রো, সার্বিয়া এবং স্লোভেনিয়া) নিয়ে গঠিত এই ফেডারেশন নব্বইয়ের দশকে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়...
বদলে যায় সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোয়
ফেডারেল রিপাবলিক অফ যুগোস্লাভিয়ার রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের আট বছর পর, যখন দেশটি আর একটি সুসংহত প্রজাতন্ত্র হিসেবে নয়, বরং দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে এক শিথিল অংশীদারিত্বের কাঠামোয় পরিণত হয়েছিল, তখন স্ট্যানকোভিচ জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোর অধিনায়ক হয়ে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন। একই গ্রুপে শিরোপার অন্যতম দাবিদার আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডস থাকায় তাঁর দলকে টুর্নামেন্ট থেকে দ্রুত বিদায় নিতে হয়েছিল।
অকল্পনীয় হলেও সত্য যে এই সময়ের মধ্যেই দেশটি আরও একবার রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্য দিয়ে যায়। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত নিজের শেষ বিশ্বকাপে এই মিডফিল্ড-মায়েস্ত্রো স্বাধীন সার্বিয়ার অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপে ফেরেন। গ্রুপ পর্বে জার্মানির বিরুদ্ধে ১-০ গোলের স্মরণীয় জয়ের মধ্য দিয়েই বিশ্বকাপ অভিযানের সূচনা করেছিলেন। সব মিলিয়ে ১০৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে স্ট্যানকোভিচ ১৫ গোল করেছিলেন।
ক্লাবেও দুরন্ত সফল স্ট্যানকোভিচ
সিরি এ-তে লাজিয়োর হয়ে বহু শিরোপা জয়ের পর ২০০৪ সালে স্ট্যানকোভিচ ইন্টার মিলানে আসেন। এই দলবদল তাঁর নিজের এবং ক্লাবের ভাগ্য বদলে দিয়েছিল। তিনি দলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিলেন। ২০১০ সালে হোসে মরিনহোর অধীনে ঐতিহাসিক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন স্ট্যানকোভিচ। হাফ ডজন সিরি এ শিরোপাজয়ী তিনি।
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