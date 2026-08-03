/ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ১৫০০ পাতার চার্জশিট, একাধিক মহিলা কুস্তিগীরকে যৌন হেনস্তা? বড় রায় আদালতের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন একাধিক মহিলা কুস্তিগীর। সেই মামলায় মুক্তি পেলেন রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (WFI)-র প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং। সোমবার ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং এবং ডব্লিউএফআই-এর প্রাক্তন সহকারী সচিব বিনোদ তোমরকে এই মামলার সমস্ত অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। ডব্লিউএফআই প্রধান হিসেবে ব্রিজ ভূষণের কার্যকালে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, শ্লীলতাহানি এবং মানসিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ এনে আন্দোলনে নেমেছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় মহিলা কুস্তিগীররা। দিল্লির যন্তর মন্তরে টানা ধর্না ও প্রতিবাদে ঝড় উঠেছিল গোটা দেশে। আন্দোলনকারী কুস্তিগীরদের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৩ সালে তদন্তে নেমে দিল্লির পুলিস তৎকালীন ডব্লিউএফআই প্রধানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছিল।
দিল্লি পুলিসের দায়ের করা ওই চার্জশিটে ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ৩৫৪ (শ্লীলতাহানি), ৩৫৪এ (যৌন হেনস্থা), ৩৫৪ডি (পিছু নেওয়া বা স্টকিং) এবং ৫০৬(১) (অপরাধমূলক ভয় দেখানো) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই মামলায় সহকারী সচিব বিনোদ তোমরকেও সহ-অভিযুক্ত হিসেবে নাম দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ১৫ জুন দিল্লি পুলিস প্রায় ১৫০০ পাতার একটি দীর্ঘ চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছিল।
#WATCH | Women wrestlers alleged sexual harassment case: Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh arrives at Delhi's Rouse Avenue court ahead of judgement in the case— ANI (@ANI) August 3, 2026
He says, "I will only hear what the court will have to say. There is nothing in my hands." pic.twitter.com/wS1A2PEBRy
দীর্ঘদিন ধরে চলা এই হাই-প্রোফাইল মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর গত মাসে আদালত রায় ঘোষণার জন্য ৩ আগস্টের দিনটি ধার্য করেছিল। আদালতের নির্দেশে সমস্ত বিচার প্রক্রিয়া এবং শুনানি ক্লোজড রুমে সম্পন্ন হয়। মামলার চূড়ান্ত শুনানিতে দু'পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে জোরদার সওয়াল-জবাব চলে। অভিযোগকারী মহিলা কুস্তিগীরদের পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী রেবেকা জন। অন্যদিকে, ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং ও বিনোদ তোমরের পক্ষে অভিজ্ঞ আইনজীবী রাজীব মোহন, রেহান খান এবং রিশভ ভাটি আদালতে তাঁদের যুক্ত পেশ করেন। গত ৩০ জুন আসামিপক্ষের আইনজীবী তাঁদের যাবতীয় বক্তব্য আদালতে জমা দেন। উভয় পক্ষের বিস্তৃত যুক্তিতর্ক শোনার পর অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম) অশ্বিনী পানওয়ার রায় স্থগিত রেখেছিলেন এবং দু'পক্ষের আইনজীবীদের দুই সপ্তাহের মধ্যে লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
তদন্ত চলাকালীন আদালত বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্য এবং তদন্তকারী অফিসারের জবানবন্দিও রেকর্ড করেছিল। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের মহিলা কুস্তিগীরদের আনা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তিতর্ক পর্যালোচনার পর সোমবার রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং এবং বিনোদ তোমরকে সম্পূর্ণ বেকসুর খালাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।
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