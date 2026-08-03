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ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ১৫০০ পাতার চার্জশিট, একাধিক মহিলা কুস্তিগীরকে যৌন হেনস্তা? বড় রায় আদালতের

মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন নির্যাতন মামলায় বড় রায়! প্রাক্তন ডব্লিউএফআই প্রধান ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং এবং প্রাক্তন সহকারী সচিব বিনোদ তোমরকে নিয়ে অবশেষে রায় দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 03, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:35 PM IST
ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ১৫০০ পাতার চার্জশিট, একাধিক মহিলা কুস্তিগীরকে যৌন হেনস্তা? বড় রায় আদালতের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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