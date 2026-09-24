/দিল্লির উবার ড্রাইভারই ভারতকে পদক এনে দিলেন এশিয়াডে! গায়ে কাঁটা দেবে তাঁর জীবনের গল্প শুনলে, কী কষ্টই না করেছেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রোয়ার সতনাম সিং ও সলমন খান এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। বৃহস্পতিবার জাপানের আইচি-নাগোয়ায় পুরুষদের ডাবল স্কালস ইভেন্ট তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন। সতনাম-সলমনের হাত ধরেই রোয়িং থেকে প্রথম পদক এল। ফাইনালে ভারতীয় জুটি ৬ মিনিট ১৩.২৫ সেকেন্ড সময়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। তাঁদের সামনে ছিলেন সোনাজয়ী চিনের ই জুদি-ইদে নি এবং রুপোজয়ী উজবেকিস্তানের পাভেল সোরিন ও মেখরাজবেক মামাতকুলভ। রেসের বড় একটা সময় জুড়ে সতনাম-সলমনের পদক জয়ের লড়াইয়ে বেশ ভালো অবস্থানে ছিলেন। ৫০০, ১০০০ ও ১৫০০ মিটারে তাঁরা দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। তবে শেষ পর্যায়ে তাঁরা পিছিয়ে পড়েন এবং শেষ ৫০০ মিটারে তৃতীয় স্থানে নেমে গেলেও শেষ পর্যন্ত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেন। সলমন এই প্রথমবার এশিয়ান গেমসে পদক জিতলেন। তাঁর রোয়িং কেরিয়ারের যা বিরাট মাইলস্টোন। কারণ কেরিয়ারের শুরু হয়েছিল ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার পর। আর রোয়িংয়ে আসার আগে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সলমন দিল্লিতে উবার চালাতেন।
কে এই সলমন খান?
উত্তর প্রদেশের আমেঠি জেলার পুরে ধিংগাই গ্রামে জন্মেছেন সলমন। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সবার বড় হিসেবে বেড়ে ওঠেন। তাঁর বাবা মহম্মদ কাসিম খান হরিয়ানার তাউরুতে ট্রাকের বডি তৈরির কাজ করতেন। সেখানেই সলমন তাঁর স্কুলজীবন শেষ করেন। ১৮ বছর বয়সে ডেঙ্গুতে বাবার মৃত্যু হয়। তারপরই তাঁর জীবনে বড় বদল আসে। ছোট ভাইবোনদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে আসায় সেনায় যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁকে স্থগিত করতে হয়। এর পরিবর্তে জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি দিল্লির রাস্তায় উবার ক্যাব চালানো শুরু করেন এবং পরিবারের পাশে দাঁড়াতে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেন। তবে সেনায় যোগ দেওয়ার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত আবার জেগে ওঠে। এক বন্ধু তাঁকে জানান যে, তাঁর উচ্চতা ও শারীরিক গঠন সশস্ত্র বাহিনীর জন্য উপযুক্ত হতে পারে। এরপর তিনি নিজের ক্যাব অন্য এক চালকের হাতে তুলে দেন এবং সেনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে চার মাস ধরে প্রস্তুতি নেন।
(ছবির বাঁ-দিকে সলমন খান)
সেনাই বদলে দেয় জীবন
২০১৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সলমন পুনের বোম্বে ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপে (ভারতীয় সেনার কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের এক বিশিষ্ট এবং ঐতিহ্যবাহী রেজিমেন্ট) যোগ দেন। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরই রোয়িং বা নৌকা চালনোর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কোচ সত্যওয়ান, সতীশ সিরাত এবং প্রভাত মিশ্র তাঁর শারীরিক সক্ষমতা লক্ষ্য করেন এবং তাঁকে এই খেলাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। শুরুতে সলমন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কারণ রোয়িং নিয়ে তাঁর কোনও পূর্বপরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু কোচদের ক্রমাগত উৎসাহ ও তাগিদের মুখে শেষ পর্যন্ত তিনি নৌকা চালাতে রাজি হন। সলমন জীবনের প্রথম আন্তঃ-কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় রুপো পান। আর এই পদক জয়ই খেলাটি চালিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস জোগায়। এরপর তিনি ব্যাটালিয়ন ও আন্তঃ-কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় পদক জয় করেন এবং ২০২১ সালে এরগোমিটার পরীক্ষায় নির্ধারিত মানদণ্ড অতিক্রম করে পুনের সিএমই-তে অবস্থিত আর্মি রোয়িং নোডের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতের শীর্ষস্থানীয় রোয়ারদের সঙ্গে প্রশিক্ষণের ফলে সলমন রোয়িংকে কেবল আরও গুরুত্ব দেন রোয়িংয়ে। সলমন দু'বার খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন তবে কোচদের পরামর্শ এবং উৎসাহে তা চালিয়ে যান। সলমনের সিনিয়র কোচ কুদরত আলি এবং ট্রেনিং অফিসার মেজর নগেন্দ্র হুডা তাঁর পরবর্তী ধাপের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্রুতই সেই অগ্রগতির প্রতিফলন দেখা দেয়।
সলমনের চমকে দেওয়া সাফল্য়
২০২২ সালে গুজরাতে অনুষ্ঠিত ৩৬তম জাতীয় গেমসে সোনা জিতেছিলেন সলমন। সেই বছর ইনডোর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জেতেন তিনি। ২০২৩ সালে তিনি সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো এবং ওপেন স্প্রিন্ট জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতেন। তিনি ২০২৩ সালে লুসার্নে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপ ৩'-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০২৩ সালে সালমান 'টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম' (TOPS)-এর অন্তর্ভুক্ত হন এবং এর আওতায় ৪,০৯,১০০ টাকার সাহায্য় পেয়েছিলেন। এছাড়া অ্যানুয়াল ক্যালেন্ডার ফর ট্রেনিং অ্যান্ড কম্পিটিশন কর্মসূচির অধীনে তিনি ১২,১৬,৫৮৯ টাকাও পেয়েছিলেন। ওই বছরের শেষের দিকে গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৩৭তম জাতীয় গেমসে তিনি সোনা জেতেন এবং পরে ২০২৪ সালে এশিয়ান রোয়িং কাপেও স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এই সাফল্যের সুবাদে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নায়েব সুবেদার পদ পান। তাঁর আন্তর্জাতিক সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকে; তিনি তাসমানিয়ায় অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ান রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত এশিয়ান রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপেও রুপো জিতেছেন। এছাড়াও ওই বছর তিনি উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত ৩৮তম জাতীয় গেমস এবং ভোপালে অনুষ্ঠিত ৪২তম সিনিয়র জাতীয় রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের তালিকায় নবতম উল্লেখযোগ্য সংযোজন এশিয়ান গেমসের পদক।
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