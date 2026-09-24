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দিল্লির উবার ড্রাইভারই ভারতকে পদক এনে দিলেন এশিয়াডে! গায়ে কাঁটা দেবে তাঁর জীবনের গল্প শুনলে, কী কষ্টই না করেছেন...

দিল্লির উবার ড্রাইভার আজ এশিয়াডে ভারতের পদকজয়ী! গায়ে কাঁটা দেবে এই সলমন খানের জীবনের গল্প শুনলে। কী কষ্টটাই না করেছেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:53 PM IST
দিল্লির উবার ড্রাইভারই ভারতকে পদক এনে দিলেন এশিয়াডে! গায়ে কাঁটা দেবে তাঁর জীবনের গল্প শুনলে, কী কষ্টই না করেছেন...
Image Credit: সলমান খান

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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