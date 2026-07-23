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কাগজ দেখাতেই হবে, সশরীরে হাজিরাও... ডার্বির টিকিট নিয়ে ডুরান্ড কমিটির বড় আপডেট

Derby Tickests: ডার্বিতে কি আদৌ 'পেপারলেস' টিকিট থাকছে? চলে এল ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের বিরাট আপডেট। কী জানা যাচ্ছে মরসুমের প্রথম  বড় ম‍্যাচের আগে?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 23, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:35 PM IST
কাগজ দেখাতেই হবে, সশরীরে হাজিরাও... ডার্বির টিকিট নিয়ে ডুরান্ড কমিটির বড় আপডেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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কাগজ দেখাতেই হবে, সশরীরে হাজিরাও... ডার্বির টিকিট নিয়ে ডুরান্ড কমিটির বড় আপডেট
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