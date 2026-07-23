/কাগজ দেখাতেই হবে, সশরীরে হাজিরাও... ডার্বির টিকিট নিয়ে ডুরান্ড কমিটির বড় আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী শনিবার ২৫ জুলাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বি দিয়েই ১৩৫তম ডুরান্ড কাপের পর্দা উঠছে। গত বুধবার ২২ জুলাই ফোর্ট উইলিয়ামে, ডুরান্ডের টিকিট নিয়ে বড় ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ ইন্দ্রনীল খান। তিনি বলেছিলেন যে, 'পেপারলেস টিকিট' নিয়েই বড় ম্যাচে আসতে পারবেন ইস্ট-মোহন সমর্থকরা। কিন্তু ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ সমাজমাধ্যমে যে পোস্ট করেছে, তা কিন্তু মন্ত্রীর বয়ানের সঙ্গে মিলল না! সেখানে সাফ বলে দেওয়া হল যে, স্টেডিয়ামে ঢুকতে গেলে কাগজ দেখাতেই হবে!
কী বলেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী? কী জানাচ্ছে ডুরান্ড কমিটি
ডুরান্ডের সাংবাদিক সম্মেলনে বড় ঘোষণা করেছিলেন ইন্দ্রনীল। এওআই বিজয় দুর্গে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'সমাজমাধ্যমে অনেকেই আমাকে পেপারলেস টিকিটের বিষয়ে লিখেছিলেন, কেউ মেইল করেছিলেন। আমি পুরো বিষয়টি নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমি ভারতীয় সেনার সঙ্গেই যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রককে ধন্যবাদ জানাই, আমরা সকলে মিলে পেপারলেস টিকিট শুরু করছি। এই প্রথমবার এমন হচ্ছে। আর কখনই স্ট্যাম্পিং নিয়ে ছোটাছুটি করতে হবে না। টিকিট যেটা আছে, সেটা নিয়েই সরাসরি আপনি স্টেডিয়ামে যাবেন। স্ট্যাম্পিংয়ের জন্য আর ডিপার্টমেন্টে ছোটাছুটি করতে হবে না। স্টেডিয়ামে যাওয়া সহজ হয়ে গিয়েছে। ফুটবল উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে আসলেই হবে।' ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরাট স্বস্তির খবরে সমর্থকরা বেজায় খুশি হয়েছিলেন। তবে ডুরান্ড কমিটির সাম্প্রতিক ঘোষণায় আবার সংশয়ে সমর্থকরা! ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ জানাল, '২৫ জুলাই বিকেল ৫:০০টায় বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্ট বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব বনাম মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের, ডার্বি ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে যে, অনলাইনে টিকিট সংগ্রহকারীদের ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের বক্স অফিস থেকে সশরীরে (ফিজিক্যাল) টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। এই ম্যাচের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিউআর কিউআর কোড বা এম-টিকিট গ্রহণযোগ্য হবে না।'
টিকিটের কী আপডেট
গত মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকেই অনলাইনে ‘বুকমাইশো’-এর অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট থেকে ডার্বির টিকিট কাটা যাচ্ছে। ন্যূনতম টিকিটের দাম ধার্য করা হয়েছে ২৫০ টাকা। এরপর ৩০০ এবং সর্বোচ্চ ৩৫০ টাকা। গত বুধবার থেকে আগামী শুক্রবার (২৪ জুলাই) পর্যন্ত অফলাইনেও টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের ময়দান তাঁবুতে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত টিকিট বিক্রি হচ্ছে। এখন দেখার পরের ম্যাচগুলি থেকে 'পেপারলেস' টিকিট থাকে কিনা! এবার কলকাতায় ডুরান্ডের ১৬ ম্যাচ রয়েছে। গ্রুপ পর্বের পাশাপাশি একটি কোয়ার্টার ফাইনাল, একটি সেমিফাইনাল এবং ২৩ অগাস্টের মেগা ফাইনাল কলকাতায়।
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