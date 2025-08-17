English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durand Cup: অভিষেকেই ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি!

Durand Cup: । আই লিগের টিম হিসেবে এবারই প্রথম ডুরান্ড কাপে খেলছে ডায়মন্ড হারবার।   জামশেদপুর এফসিকে  ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেল তারা। জোড়া গোল করলেন  সাই রুয়াতকিমা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 17, 2025, 08:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডুরান্ড অভিষেকেই সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি! জামশেদপুর এফসিকে  ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তাও আবার অ্য়াওয়ে ম্যাচে! সেমিফাইনালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে ম্য়াচে জয়ী দলের মুখোমুখি হবে তারা।

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ক্লাব। আই লিগের টিম হিসেবে এবারই প্রথম ডুরান্ড কাপে খেলছে ডায়মন্ড হারবার। কোচ, কিবু ভিকুনা।  ডুরান্ডের গ্রুপ পর্যায় দুটি ম্যাচে রীতিমতো দাপট সঙ্গে খেলে  জিতেছিল  ডায়মন্ড। মোহনবাগান  কাছে পাঁচ গোলে হারতে হয়েছিল। এদিন জামশেদপুরে কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য চোটের জন্য দলে ছিলেন না বিদেশি ক্লেটন সিলভেইরা। কিন্তু তাতে সমস্যা তো দূর, বরং অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় এল সহজেই।

ম্যাচের ৩ মিনিটের মাথায় গোল করে ডায়মন্ড হারবারকে এগিয়ে দেন সাই রুয়াতকিমা। কর্নার থেকে ফিরতি বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি তিনি। বস্তুত, প্রথমার্ধে  ৬৫ শতাংশ বলই ছিল কিবু ভিকুনার ছেলেদের পায়েই। এরপর বিরতির ঠিক আগে, ৪২ ডায়মন্ড হারবার হয়ে ফের গোল করেন সেই রুয়াতকিমা।

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

