Diamond Harbour FC: ডায়মন্ড হারবার এফসি-১০ নম্বর ও ২ নম্বর জার্সিধারী হচ্ছেন দুই নাইজেরিয়ান। কলকাতা ময়দান চিমা ওকোরি, ওডাফা ওকোলি, বেলো রাজাক, র‌্যান্টি মার্টিন্স, মাইক ওকোরো, ড্যানিয়েল বেদেমি, ডুডু ওমাগবেমির মতো একাধিক নাইজেরিয়ানকে দেখেছে। আর এবার দেখবে-ব্রাইট এনোবাখারে ও সানডে আফোলাবিকে।

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 28, 2025, 06:57 PM IST
Diamond Harbour FC: ইস্টবেঙ্গল ভুলে ডায়মন্ডের ঔজ্জ্বল্য চান ব্রাইট, এখনই আইএসএলে পাখির চোখ সানডে'র...
সানডে-ব্রাইট (ছবি বাঁ-দিক থেকে)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান এবং মহামেডানের (East Bengal-Mohun Bagan-Mohammedan) পর কলকাতার 'চতুর্থ প্রধান' হিসেবে, নিজেদের দাবি প্রতিদিনই একটু একটু করে জোরাল করে, হিরের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব (Diamond Harbour Football Club)। কলকাতার তিন প্রধানের শতবর্ষ প্রাচীন ইতিহাস। ক্যাবিনেটে ভূরি ভূরি ট্রফি। দেশ-বিদেশের সম্মান।

ডায়মন্ড হারবারের স্বপ্নের উড়ান

সেখানে এখন ডিএইচএফসি-র (DHFC) বয়স মাত্র তিন বছরের কিছু বেশি। তুলনা চলেই না বাকি তিন প্রধানের সঙ্গে, তবে ২০২২ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব এই কয়েক বছরেই ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। কলকাতা লিগ থেকে পথ চলা শুরু করে আই লিগ-৩ ও আই লিগ-২ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কিবু ভিকুনার (Kibu Vicuna) টিম খেলবে মূল আই-লিগে। তাই অনেকেই বলছেন  'চতুর্থ প্রধান'। চলতি বছর ডুরান্ড কাপ (Durand Cup 2025) অভিষেকেই ডায়মন্ড হারবার ইতিহাস লিখেছে রানার্স হয়ে। ফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কাছে  ৬-১ গোলে হারলেওতাদের ফাইনাল পর্যন্ত লড়াইকে সকলেই কুর্নিশ জানিয়েছে...

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিদেশি ব্রিগেড

স্লোভানিয়ান লুকা মায়সেন, ব্রাজিলিয়ান ক্লেটন সিভেইরা ও স্প্যানিশ মিকেল কোর্তাজার। এই তিন বিদেশিকে নিয়েই এতদিন লড়াই করেছেন কিবু। আর এবার তাঁর বিদেশি ব্রিগেডকে আরও শক্তিশালী করতে চলে এসেছেন নাইজেরিয়ান জোড়া ফলা-ব্রাইট এনোবাখারে ও সানডে আফোলাবি। দীর্ঘদিনের ভিসা জটিলতা কাটিয়ে প্রায় ২৭ ঘণ্টার বিমানযাত্রার পর, গত সোমবারই কলকাতায় পা রেখছেন ব্রাইট ও সানডে। বৃহস্পতি বিকালে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিল ডিএইচএফসি। এদিন বাংলার মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতেই হাজির ছিলেন দুই বিদেশি। 

ব্রাইট এনোবাখারে 

ব্রাইট চার বছর পর ফিরলেন ভারতীয় ফুটবলে। ২০২১ সালে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে তাঁর ভারতীয় ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল। ১২ ম্যাচে ৩ গোল ও ১টি অ্যাসিস্ট করা ব্রাইটের সঙ্গে লাল-হলুদের পথচলা দীর্ঘায়িত হয়নি। তবে তাঁর ছোট্ট আইএসএল অধ্যায় মন কেড়েছিল বহু লাল-হলুদ সমর্থকের। ইস্টবেঙ্গল তথা ভারত ছেড়ে ব্রাইট বিগত চার বছরে ইংল্যান্ড (কভেন্ট্রি সিটি) ইজরায়েল (হাপোয়েল জেরুজালেম), রুখ লিভ (ইউক্রেন) ও আল বিদ্দার (কাতার) ক্লাবে খেলে ফের ভারতে ব্রাইট। আবারও কলকাতার ক্লাবে। কলকাতায় ফিরে খুশি ব্রাইট বলছেন, 'দেখুন, ডায়মন্ড হারবার এফসি-র উন্নতি এবং তাদের আগামীর প্রজেক্টের টানেই এলাম এই ক্লাবে। ইস্টবেঙ্গলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে সত্যি বলতে এখন আর অতীত নিয়ে আমি আর ভাবতে চাই না। বর্তমানেই ফোকাস। আমার নতুন ঘর ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাদের হয়েই সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করতে চাই।' ব্রাইট বলছেন যে, তাঁর আপাতত টার্গেট আই-লিগ। নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ডের সংযোজন, 'আইএসএল খেলেছি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে, এবার আই-লিগ খেলব। অবশ্যই  লক্ষ্য থাকবে এক নম্বরে শেষ করে বোঝানো কেন আমরা দাবিদার। যদিও এই  লিগ নিয়ে আমার কোনও ধারনা নেই। তবে আমি ধাপে ধাপে ভাবতে চাই।'

সানডে আফোলাবি
 
ভিসার কারণে আসতে অনকেটা দেরি হওয়ায় রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ব্রাইট-সানডে। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার সানডে বললেন, 'কলকাতায় আসতে দেরি হওয়ায় আমরা দু'জনেই খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। চেয়েছিলাম যত দ্রুত সম্ভব এখানে আসতে। ডুরান্ড কাপে যোগ দিতে চেয়েছিলাম দলের সঙ্গে। তবে এতে আমাদের কোনও দোষ নেই। সবটাই এম্বাসির সিদ্ধান্ত। সেখানে আমাদের তো আর কিছু করার নেই।' ব্রাইট-সানডে'র সতীর্থ ও কোচের সঙ্গে কথা হয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকের আগে তাঁরা ক্লাবের অনুশীলনেও চোখ রেখেছিলেন। সানডে জানালেন যে, নতুন সতীর্থদের মধ্যে একজন কিন্তু তাঁর প্রাক্তন সতীর্থও। ব্রাজিলিয়ান ক্লেটনের সঙ্গে গত মরসুমে তিনি একসঙ্গে খেলেছেন। মালয়েশিয়ান সুপার লিগে তিনি আর ক্লেটন পেরাক এফসি-র হয়ে খেলেছেন। ব্রাইটের আই-লিগে চোখ থাকলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলাই টার্গেট সানডে'র। তিনি বললেন, 'আমারা সুপার লিগে খেলে ইতিহাস লিখতে চাই।' বুঝিয়ে দিলেন যে আই-লিগ জিতেই যেতে চান পরের ধাপে...

 

 

