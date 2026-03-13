English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Reported By: শুভপম সাহা | Updated By: Mar 13, 2026, 03:23 PM IST
Ajinkya Rahane KKR Captain: কেকেআরের ক্যাপ্টেনসি ছাড়লেন অজিঙ্কা রাহানে? ভাইরাল ইস্তফায় তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেবারে হাতে গুনে আর ঠিক ১৫ দিন পর শুরু আইপিএল ২০২৬ (IPL 2026)। প্রথম ২০ ম্যাচের সূচিও ঘোষণা করে দিয়েছে বিসিসিআই (BCCI)। ২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। উদ্বোধনী ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হচ্ছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, RCB vs SRH)। আর তার পরেরদিনই ২৯ মার্চ রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স মুখোমুখি হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (Kolkata Knight Riders Vs Mumbai Indians, KKR vs MI)। অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরুর আগেই চলে এল বিরাট আপডেট। সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল পোস্ট বলছে- কেকেআরের ক্যাপ্টেনসি ছাড়লেন অজিঙ্কা রাহানে! (Ajinkya Rahane-Resigns from KKR Captaincy)!

রাহানে কি সত্যিই কেকেআরের নেতৃত্ব ছাড়লেন?

আইপিএলের ১৯তম আসর শুরুর আগেই রাহানের নেতৃত্ব ছাড়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে দিয়েছে। রাহানের নামে একটি ভাইরাল পোস্টের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে অভিজ্ঞ ভারতীয় ব্যাটার অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়। বিশেষ করে যখন টুর্নামেন্ট শুরু হতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি।

বিস্তারিত যাচাই করে দেখা গিয়েছে যে, এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভাইরাল পোস্টটি একশো শতাংশ ভুয়ো। কারণ রাহানে বা কলকাতা নাইট রাইডার্সের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত কোনও আপডেট নেই। আগামী মরসুমে কেকেআরের নেতৃত্বের ব্যাটন থাকছে রাহানের হাতেই! গতবছরের শুরুতেই রাহানারে শাহরুখ খানের দল আইপিএল অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেছে। আপাতত তিনিই থাকছেন নেতৃত্বে। কেকেআরের অধিনায়কত্ব বদলের কোনও খবর কোথাও নেই। ভারতীয় দলকে বিভিন্ন সময়ে ক্রিকেটের সব সংস্করণে নেতৃত্ব দিয়েছেন রাহানে। ২০১৭ সালে রাহানে রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টের (অধুনা বিলুপ্ত) দায়িত্বে ছিলেন। ২০২৮-২০১৯ মরসুমে তিনি সামলেছেন রাজস্থান রয়্যালসও

গতবছর অগাস্টে রাহানের পোস্ট

গত ২১ অগাস্টে রাহানে লিখেছিলেন, 'মুম্বইয়কে নেতৃত্ব দেওয়া এবং রঞ্জি চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। সামনেই নতুন ঘরোয়া মরসুম। আমি বিশ্বাস করি নতুন অধিনায়ক তৈরির এটাই সঠিক সময়। তাই আমি আর অধিনায়কের ভূমিকায় না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি আমার সেরাটা দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আমার যাত্রা অব্যাহত থাকবে, যাতে আমরা আরও ট্রফি জিততে পারি। নতুন মরসুমের জন্য আমি মুখিয়ে আছি।' রাহানে আর কোনওরকম নেতৃত্ব দেননি। 

