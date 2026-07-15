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১৪ বছরের দেশঁ সভ্যতার শেষ! রেখে গেলেন নীল উত্তরাধিকার... এবার শুরু জিদানের জমানা

দিদিয়ের দেশঁ কি ইস্তফা দিয়েই দিলেন! শেষ হয়ে গেল ফ্রান্সের কোচ হিসেবে ১৪ বছরের কেরিয়ার? রেখে গেলেন নীল উত্তরাধিকার। এবার দায়িত্বে জিনেদিন জিদান....

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 15, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:11 PM IST
১৪ বছরের দেশঁ সভ্যতার শেষ! রেখে গেলেন নীল উত্তরাধিকার... এবার শুরু জিদানের জমানা
Image Credit: দেশঁর পর জিজুSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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