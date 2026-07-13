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১০ বছর আগে ISL মাতিয়েছেন, দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দায়িত্বে! কোচের হটসিটে কিংবদন্তি ফোরলান

দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। দেশের ফুটবল সংস্কৃতি বদলে দিতেই হেড কোচ হিসেবে নিয়োগ করল দেশের কিংবদন্তি ফুটবলারকে। এবার ফোরলান হটসিটে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 13, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:29 PM IST
১০ বছর আগে ISL মাতিয়েছেন, দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দায়িত্বে! কোচের হটসিটে কিংবদন্তি ফোরলান
Image Credit: ফোরলানের কাঁধে গুরুদায়িত্বSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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