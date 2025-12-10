Dinesh Karthik: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝেই দীনেশ কার্তিক হলেন ব্যাটিং কোচের সঙ্গেই মেন্টর

Dinesh Karthik: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝেই দীনেশ কার্তিক হলেন ব্যাটিং কোচের সঙ্গেই মেন্টর
Dinesh Karthik: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝেই এল বিরাট আপডেট। দীনেশ কার্তিককেই করে দেওয়া হল ব্যাটিং কোচ ও মেন্টর। স্বভাবতই খুশি প্রাক্তন মহারথী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক ব্যাটার এবং অধুনা ধারাভাষ্যকার দীনেশ কার্তিক (Dinesh Karthik) শুরু করছেন নতুন ইনিংস। মেন'স হান্ড্রেড টিম (Men's Hundred) লন্ডন স্পিরিটসের (London Spirit's) ব্যাটিং কোচ ও মেন্টর হলেন তিনি। চলতি বছর আরসিবি (RCB) ১৮ বছরে এই প্রথমবার আইপিএল (IPL) খেতাব ছুঁয়ে দেখেছে। আর সেই দলেও দীনেশ একই ভূমিকা পালন করেছেন। যা বিশ্বজুড়ে লিগ সার্কিটে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে কার্তিকের অবস্থান নিশ্চিত ভাবে বাড়িয়েছে।
কী বলছে লন্ডন স্পিরিট'স
লন্ডন স্পিরিট'স-এর ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাট সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'লন্ডন স্পিরিটে ডিকে-কে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। স্পিরিটের তিনি আমাদের খেলায় একজন সত্যিকারের মৌলিক চিন্তাবিদ এবং সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাট এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অমূল্য হবে। তাঁর সঙ্গে কাজ করাও খুব মজার। তিনি যা কিছু করেন, তাতেই একটি সংক্রামক শক্তি এবং উৎসাহ নিয়ে আসেন। খেলায় উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী আরেকজন অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের খেলোয়াড়দের সর্বোত্তম সম্ভাব্য সমর্থন নিশ্চিত করার উপর, আমরা কতটা গুরুত্ব দিই তাই প্রদর্শন করে।'
কী বলছেন দীনেশ কার্তিক
লন্ডন স্পিরিট'স-এর হেড কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। তাঁরই ডেপুটি হবেন কার্তিক। তিনি বলছেন, 'লন্ডন স্পিরিটে যোগ দেওয়ার জন্য কী রোমাঞ্চকর সময়ই না এটা। যখন আমি মো, এমসিসি এবং টেক টাইটানসের পরিকল্পনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা শুনলাম, তখনই আমি যোগ দিতে উৎসাহী হয়ে উঠি। লর্ডসে কাজ করার জন্য এবং ইংলিশ সামার কাটানো সত্যিই স্বপ্নপূরণের মতো। এটি সেই মাঠ যেখানে আমি ভারতের হয়ে অভিষেক করেছিলাম এবং আমার শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলাম। লর্ডস আমার হৃদয়ের খুব কাছের। আমি পরের বছর দলটিকে একত্রিত হতে এবং কিছু ব্যতিক্রমী ক্রিকেটারের সঙ্গে কাজ করতে দেখার জন্য আমার তর সইছে না।'
সংক্ষেপে কার্তিকের কেরিয়ার
১৮ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ভারতের হয়ে খেলেছেন কার্তিক। যদিও ধারাবাহিক ভাবে খেলার সুযোগ পাননি তিনি। কারণ কার্তিকের কেরিয়ার ছিল কিংবদন্তি এমএস ধোনির সঙ্গেই। কার্তিক ২৬টি টেস্ট, ৯৪টি ওডিআই এবং ৬০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। গতবছর ১ জুন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন কার্তিক। ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে ২৮ হাজারের উপর রান রয়েছে কার্তিকের ঝুলিতে। কেরিয়ারের শেষ দিকে আইপিএলে জ্বলে উঠেছিলেন। ব্যাটিংয়ের সঙ্গেই কিপিংও করতেন দুর্দান্ত।
