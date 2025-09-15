Watch | গজব বেইজ্জতি! এশিয়া কাপে জাতীয় সংগীতের বদলে বাজল 'জালেবি বেবি', চমক লেগে থমকে গেলেন পাক-ক্রিকেটাররা...

Watch | গজব বেইজ্জতি! এশিয়া কাপে জাতীয় সংগীতের বদলে বাজল 'জালেবি বেবি', চমক লেগে থমকে গেলেন পাক-ক্রিকেটাররা...
India vs pakistan: পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা বুকে হাত রেখে জাতীয় সংগীতের অপেক্ষায় ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ লাউডস্পিকারে জেসন ডেরুলো ও তেশরের গান ‘জলেবি বেবি’ বাজতে শুরু করায় তারা স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে যান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচে বড় ধরনের ভুলে সবাই হতবাক হয়ে যায়। ম্যাচ শুরুর আগে পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা যখন নিজেদের জাতীয় সংগীতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন ডিজে মারাত্মক ভুল করে তার বদলে বাজিয়ে দেন ‘জলেবি বেবি’ গান। এতে খেলোয়াড় থেকে শুরু করে দর্শকরাও বিস্মিত হয়ে পড়েন। পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা জাতীয় সংগীতের সময় নিয়মমতো বুকে হাত রেখেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ জেসন ডেরুলো ও তেশরের গান ‘জলেবি বেবি’ লাউডস্পিকারে বাজতে শুরু করায় তারা বিরক্ত হয়ে পড়েন।
আরও পড়ুন, India-Pakistan Handshake Row: সূর্যকুমারদের করমর্দনের উপেক্ষা, সলমানদের গায়ে বিরাট ফোসকা, প্রত্যুত্তর পাকিস্তানের...
তবে দ্রুতই ভুলটি ঠিক করা হয় এবং পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত ‘পাক সারজমিন শাদ বাদ’ বাজানো হয়। এটাই প্রথম নয় যে পাকিস্তানের সঙ্গে জাতীয় সংগীত সংক্রান্ত ভুল হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় লাহোরে ভারতের জাতীয় সংগীত ভুল করে বাজানো হয়েছিল, যা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে লজ্জার মুখে ফেলে। এমনকি ২২ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের ম্যাচেও একই রকম ঘটনা ঘটে, যখন ডিজে ভুলবশত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সংগীতের বদলে ‘জন গণ মন’ বাজিয়ে দেন।
DJ played Jalebi Baby song on Pakistan National anthem #INDvsPAK #BoycottINDvPAK pic.twitter.com/rJBmfvqedI
গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ও দর্শকরা হতবাক হয়ে যান, যখন আয়োজকরা ভুল বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি ভারতের জাতীয় সংগীত বন্ধ করে দেন। পরে ‘অ্যাডভান্স অস্ট্রেলিয়া ফেয়ার’ বাজানো হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনাটি পাকিস্তানের জন্য বিশেষভাবে লজ্জাজনক ছিল, কারণ ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দেশটিতে যেতে অস্বীকার করেছিল। সেই টুর্নামেন্টে ভারত তাদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আইসিসি খেতাবও জেতে—যেটির আয়োজক ছিল পাকিস্তান।
আরও পড়ুন, India vs Pakistan Asia Cup 2025: অপারেশন সিঁদুর ২.০! পাকিস্তানকে পিষে ফেলল ভারত...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)