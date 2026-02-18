Auqib Nabi: বাংলা রঞ্জিচ্যুত তাঁর ৯ শিকারে! ভূ-স্বর্গের আজ ঐতিহাসিক ফাইনাল! ৮.৪০ কোটির তারকাকে চেনেন?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Auqib Nabi: বাংলার রঞ্জি ফাইনালের স্বপ্ন ভেঙে দেওয়া ৮.৪ কোটির আইপিএল পেসারকে চেনেনে? বাইশ গজের চর্চায় যে অলরাউন্ডার

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 18, 2026, 02:36 PM IST
বাংলা ৩২৮ ও ৯৯
জম্মু-কাশ্মীর ৩০২ ও ১২৬/৪
জম্মু-কাশ্মীর ৬ উইকেটে জয়ী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে বাংলার স্বপ্নভঙ্গ! গ্রুপে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে ইনিংস জয় পেয়েছিল। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছোটা লক্ষ্মীরতন শুক্লার টিম ঘরের মাঠে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ল। সেমিফাইনালেই থামল অভিমন্যু ঈশ্বরণের বঙ্গব্রিগেড। বাংলাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে জম্মু-কাশ্মীর এই প্রথমবার গেল রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে।

মঙ্গলবারই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, রাত পোহালেই বাংলার বিদায় নিশ্চিত। আর ঠিক সেটাই ঘটল। গোটা মরসুম জুড়ে দুরন্ত ক্রিকেট খেলা বাংলাকে একজনই বেলাইন করে দিলেন। তিনি জম্মু-কাশ্মীরের অলরাউন্ডার আকিব নবী (Auqib Nabi)। মহম্মদ শামির (Mohammed Shami) মতো নবীও দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ শিকার করেছেন। প্রথম ইনিংসে নবী ৫ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নবীর ঝুলিতে এসেছে ৪ উইকেট। প্রথম ইনিংসে ৫৪ বলে ৪২ রানও করেন তিনি। 

অনেকেরই প্রশ্ন কে এই নবী? 

২৯ বছর বয়সী ক্রিকেটার গতবছর আইপিএল নিলামে চর্চায় ছিলেন আকিব। ৩০ লক্ষ টাকার বেসপ্রাইজে থাকা ক্রিকেটারকে দিল্লি ক্যাপিটালস ৮.৪০ কোটি টাকায় দলে নেয়। ইমরান মালিক এবং যুধবীর সিং চরাকের পর তৃতীয় কাশ্মিরী হিসেবে আইপিএল চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন নবী। জম্মু-কাশ্মীরের বারামুল্লার বাসিন্দা আকিব নিলামে নিতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদও ঝাঁপিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্থ জিন্দালের ফ্র্যাঞ্চাইজিই বাজিমাত করে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফরম্যান্স দিয়ে আসছেন আকিব। নতুন বলে তাঁর সুইং করানোর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। ডেথ ওভারেও ভীষণ কার্যকরী। বারামুল্লায় বেড়ে ওঠার সময়ে আকিব কিন্কু খুব সীমিত পরিসরে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে খেলেই নিজেক আগুনে করেছেন। ওই অঞ্চলে আকিবের লম্বা রান-আপের সুযোগ-সুবিধাই ছিল না। সেই প্রতিকূলতাই হয়েছে সাপে বর। বলের নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন বলে মুভমেন্টের ক্ষমতাই বদলে দিয়েছে। যে গুণগুলি এখন থেকেই তাঁকে দিল্লি ক্যাপিটালসের দারুণ সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হিসেবে তুলে ধরেছে।

নবীই কেন্দ্রীয় চরিত্রে

চলতি মরসুমে জম্মু-কাশ্মীরের স্বপ্নের উড়ানে জ্বালানি ভরেছেন নবী। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে ৪০ রানে ৭ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ রানে ৫ উইকেট সহ ১১০ রানে ১২ উইকেট নিয়ে তিনি ম্যাচ শেষ করেছিলেন। যার ফলে জম্মু ও কাশ্মীর ৫৬ রানে জেতে। এদিন দলকে ফাইনালে তোলার পর নবী বলেন, 'গতবার আমরা কোয়ার্টারে মিস করেছি কিন্তু আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং এটি আমাদের প্রাপ্য ছিল'। ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরষ্কারও নবী পেয়েছেন।

 

