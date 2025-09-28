Asia Cup 2025 Final: ঐতিহাসিক ফাইনাল; চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ভারতের... বিশ্বজয়ী মহারথীর সঙ্গে অনিশ্চিত আরেক রত্নও!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup 2025 Final: আর কিছুক্ষণেই শুরু ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধ, তবে এখনই চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ভারতের! বিশ্বকাপজয়ী মহারথীর সঙ্গেই অনিশ্চিত আরেক রত্নও!

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 28, 2025, 01:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২২ গজে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস দুই যুযুধান ভারত-পাকিস্তানের (IND vs PAK)। আটারি-ওয়াগার মাঠের লড়াই 'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এর তকমা পেয়েছে অনেক আগেই। তবে এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে, এই প্রথমবার ফাইনালে মুখোমুখি ইন্দো-পাক (Asia Cup 2025 Final)। নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধ। এই নিয়ে টানা তৃতীয় রবিবার দুই দেশ একে-অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। অভাবনীয় বললেও কম। 

টানা তিন রবিবার; ইন্দো-পাক!

গ্রুপ পর্যায়ের পর সুপার ফোর হয়ে এবার খেতাবি লড়াই। সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav) নেতৃত্বে ভারত চলতি কাপযুদ্ধে এখনও পর্যন্ত তাদের ছ'টি ম্যাচেই ক্লিনশিট বজায় রেখেছে। তবেসুপার ফোরের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রোমাঞ্চকর সুপার ওভার হয়েছে। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনালে নামার আগে চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ভারতের! দলের একাধিক মহাতারকা নাকি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন! সলমান আঘাদের বিরুদ্ধে সূর্যদের প্রথম বেশ কিছু পরিবর্তন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। 

আরও পড়ুন: 'মনে হয় না পারবে', শর্মাকে ভুল করে বচ্চন! শোয়েবকে টোস্টের মতো রোস্ট অমিতাভপুত্রের...

চেনা ছকেই জয়ের ফর্মুলা

এশিয়া কাপে ভারতের ছ'টি জয়ের মধ্যে চারটি জয়ই এসেছে এক টিমে খেলে। ফলস্বরূপ, ফাইনালে তাদের লাইনআপও সম্ভবত একই রকম হবে। যার অর্থ হল, তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহ প্রথম একাদশে ফিরছেন। অন্যদিকে অলরাউন্ডার শিবম দুবেও ফিরবেন। তরুণ জোড়া পেসার-অর্শদীপ সিং এবং হর্ষিত রানা এশিয়া কাপে দু' ম্যাচ খেলে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি! এবং ভারত যদি চেনা ছকেই জয়ের ফর্মুলায় হাঁটতে চায় তাহলে এই দুই জোরে বোলার বসবেন সাজঘরে।

হার্দিক পাণ্ডিয়া-অভিষেক শর্মা 
 
ভারতকে এখন জোড়া সমস্যাই তাড়া করছে। বিশ্বকাপজয়ী মহাতারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার যেমন চোট রয়েছে, তেমনই চোটের সঙ্গে লড়ছেন আগুনে ফর্মে থাকা ওপেনার অভিষেক শর্মা। দু'জনেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চোট নিয়ে খেলেছেন। ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল বলেছেন যে, অভিষেক সুস্থ তবে হার্দিক সম্পর্কে তিনি সতর্কতার পথেই হাঁটছেন। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেলার পর মর্কেল বলেছেন, 'দু'জনেরই টান ধরেছিল। হার্দিকের চোট নিয়ে আমরা আজ রাতে এবং আগামীকাল সকালের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেব। দুজনেই টান অনুভব করেছিল। তবে অভিষেক ঠিক আছে।' যদি হার্দিক শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েন, তাহলে অর্শদীপ অথবা হর্ষিত রানাদের মধ্যে একজন সেই জায়গা নিতে পারে। ভারত রিঙ্কু সিং অথবা জীতেশ শর্মার মতো একজন খাঁটি ব্যাটারকেও বেছে নিতে পারে, তবে তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ কেউই এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে একটিও ম্যাচ খেলেননি।

আরও পড়ুন: ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন, নির্বাচকরা আর ফিরেও তাকান না! অবশেষে অবহেলায় 'অবসর' শ্রেয়সের?

ফাইনালে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল, সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরা, ও বরুণ চক্রবর্তী।

 

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

