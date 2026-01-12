English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Archana Singh: পেশায় ডাক্তার, নেশায় শ্যুটার! জাতীয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেলেন সাতচল্লিশের অর্চনা...

Archana Singh:  ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাংলায় অলিম্পিয়ান শ্যুটার জয়দীপ কর্মকার।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 12, 2026, 11:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় বলে, ইচ্ছা থাকলে উপায় নেই। কথাটা যে ভুল নয়, তা প্রমাণ করে দিলেন বছর সাতচল্লিশ অর্চনা সিং। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে শ্যুটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন এসএসকেএম হাসপাতালে রেডিওলজির এই অধ্যাপক চিকিত্‍সক। তাও আবার টানা ২ বার!

ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাংলায় অলিম্পিয়ান শ্যুটার জয়দীপ কর্মকার। তাঁর অ্যাকডেমিতেই অনুশীলন করেন অর্চনা। ফেসবুক পোস্টে জয়দীপ লিখেছেন, অর্চনা সিং প্রশংসার দাবিদার। চিকিত্‍সকের ব্য়স্ততা সামলেও অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া মোটেও সহজ নয়। সাতচল্লিশ বছর বয়সেও তাঁর নিষ্ঠা সত্যিই অনুপ্রেরণা দেয়। জাতীয় চ্য়াম্পিয়নশিপের মতো প্রতিযোগিতা পরপর দু'বার ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। অভিনন্দন জানাই।

বয়স যে শুধুই সংখ্যা, তা আরও এক বার প্রমাণ করেছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী  মহা সিংহও। ৮০ বছর বয়সে জাতীয় শ্যুটিংয়ে য়োগ্যতা অর্জন করেন তিনি। বছরখানেকের চেষ্টাতেই জেলা থেকে পৌঁছে যান একেবারে জাতীয় পর্যায়ে। 

মহা সিংয়ের বাড়ি মধ্যপ্রদেশের সোনিপত জেলার খুবরু গ্রামে। নেহাতই সময় কাটাতে শুরু করেছিলেন শুটিং। কিছু দিনের মধ্যেই নাতির বয়সি শুটারদের চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেন। তাঁর দক্ষতা চমকে দেয় মধ্যপ্রদেশের অভিজ্ঞ শুটারদেরও। এক বছরে নেমেছেন তিনটি প্রতিযোগিতা— নর্থ জ়োন, জিভি মাভলঙ্কার মিট এবং ইন্ডিয়া ওপেনে। প্রতি ক্ষেত্রেই নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন। ধারাবাহিক ভাবে উন্নতিও করেছেন।

