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৯০ মিনিট ঠায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মাঠে! বিশ্বকাপে হাজির 'জীবন্ত মূর্তি'... কে এই ডিআর কঙ্গোর সুপার ফ্যান?

অবশেষে বিশ্বকাপে হাজির 'জীবন্ত মূর্তি'... প্রিয় দেশের সমর্থনে ৯০ মিনিট ঠায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মাঠে! কে এই ডিআর কঙ্গোর সুপার ফ্যান মিশেল নুকুকা বোলাডিঙ্গা? 

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 24, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:53 PM IST
৯০ মিনিট ঠায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মাঠে! বিশ্বকাপে হাজির 'জীবন্ত মূর্তি'... কে এই ডিআর কঙ্গোর সুপার ফ্যান?
Image Credit: চলে এলেন ডিআর কঙ্গোর সুপার ফ্যান

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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