৯০ মিনিট ঠায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মাঠে! বিশ্বকাপে হাজির 'জীবন্ত মূর্তি'... কে এই ডিআর কঙ্গোর সুপার ফ্যান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ৫২ বছরের অপেক্ষার পর বিশ্বকাপে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (ডিআরসি)। ১৯৭৪ সালে জায়ের নামে খেলেছিল তারা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ মধ্য আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ এবং ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই বিশ্বের ৪৬ নম্বর ফিফা দেশ রুখে দিয়েছিল ৫ নম্বর পর্তুগালকে। রোনাল্ডোদের রুখে দেওয়ার সেই পারফরম্যান্স ইতিহাসে লেখা থাকবে এমবেম্বাদের।
চলে এলেন মিশেল নুকুকা বোলাডিঙ্গা
কঙ্গো কাপযুদ্ধের আসরে এসেছিল তাদের বিশেষ একজনকে ছাড়াই! তিনি ডিআর কঙ্গোর সুপার ফ্যান মিশেল নুকুকা বোলাডিঙ্গা! ওরফে 'লুমুম্বা ভিয়া'! কঙ্গোর মনোবল বাড়াতে এবার ভিসা জটিলতা কাটিয়ে চলে এলেন প্রায় ১৪ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ডিআর কঙ্গোর 'গ্রুপ কে'-র ম্যাচের আগেই গত মঙ্গলবার মেক্সিকোর গুয়াদালাহারায় এসেছেন বোলাডিঙ্গা। তবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তিনি মাঠে থাকা সত্ত্বেও, তাঁর দেশ কলম্বিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে। ফলে ডিআরসি-র এখন নকআউট পর্বে যাওয়া রীতিমতো কঠিন হয়ে গিয়েছে। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে পরবর্তী সমীকরণের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে এমবেম্বাদের।
কে এই 'জীবন্ত মূর্তি' বোলাডিঙ্গা
২০২৫ সালে আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস চলাকালীন বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছেন বোলাডিঙ্গা। ম্যাচের দিন তাঁর বিশেষ ও ব্যতিক্রমী অভ্যাসের জন্যই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ডিআর কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রতি সম্মান জানিয়ে হুবহু তাঁর মতো স্যুট, টাই ও চশমা পরে আসেন স্টেডিয়ামে। কঙ্গোর পুরো খেলা চলাকালীনই একটি টুলের উপর এক হাত উঁচিয়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাই তাঁকে 'জীবন্ত মূর্তি' বলা হয়। লুমুম্বা ১৯৬০ সালে বেলজিয়ামের কাছ থেকে কঙ্গোর স্বাধীন ছিনিয়ে আনতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কঙ্গোর এই আইকনিক নেতার বিখ্যাত ভঙ্গিমারই পুনরাবৃত্তি ঘটান বোলাডিঙ্গা। ইবোলা প্রাদুর্ভাবের জেরে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বকাপে বোলাডিঙ্গার আসতে দেরি হয়েছে।
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