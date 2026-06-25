বিশ্বকাপ শেষে হলেই শুরু ডুরান্ড, কলকাত-সহ ৫ ভেন্যুতে 'দেশের কাপ', সেনার টুর্নামেন্টে ২৪ টিমের লড়াই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বিশ্বকাপ শেষ ১৯ জুলাই। তবে মহাযুদ্ধ শেষ হলেও ভারতীয় ফ্যানদের ফুটবল সিজন কিন্তু শেষ হচ্ছে না। ২৫ জুলাই থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে ১৩৫তম ডুরান্ড কাপ। সেনার আয়োজিত এশিয়ার প্রাচীনতম এবং বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম সক্রিয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ২৪টি টিম (২টি বিদেশের টিমও থাকছে সঙ্গে)।
এবার ৪৩ ম্যাচের লড়াই দেখবে দেশের ৫ ভেন্যু। কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি, ইম্ফল ও শিলংয়ে খেলা। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে আয়োজক শহর হিসেবে অভিষেক হচ্ছে রাঁচির। কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের পাশাপাশি বাইপাসের ধারের কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনকেও বেছে নেওয়া হয়েছে। রাঁচির বিরসা মুন্ডা স্টেডিয়াম, গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, ইম্ফলের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়াম এবং জওহরলাল নেহরুর স্টেডিয়ামে বাকি ম্যাচগুলি হবে।
অংশগ্রহণকারী দল, গ্রুপ বিন্যাস, ম্যাচের সময়সূচি এবং নক-আউট পর্বের সূচি যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে বলেই জানিয়েছে ডুরান্ড কমিটি। ২৩ অগাস্ট টুর্নামেন্টের যবনিকা পতন। বিগত দু'বছর ডুরান্ড কাপ ধরে রেখেছে জন আব্রাহামের নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি। গতবার ডুরান্ডে অভিষেককারী ডায়মন্ড হারবার এফসি-র উপর গোলের রোডরোলার চালিয়েই নর্থ ইস্ট ব্যাক-টু-ব্যাক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। যুবভারতীতে ডুরান্ড ফাইনালে জনের টিম ৬-১ গোলে হারিয়েছিল ডায়মন্ড হারবারকে। ১৭ বার মোহনবাগান ও ১৬ বার ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ডুরান্ড কাপ। ২০০৪ সালের পর আর ডুরান্ড ছুঁতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের শেষ ট্রফি এসেছিল ২০২৩ সালে।
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