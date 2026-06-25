Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /বিশ্বকাপ শেষে হলেই শুরু ডুরান্ড, কলকাত-সহ ৫ ভেন্যুতে দেশের কাপ, সেনার টুর্নামেন্টে ২৪ টিমের লড়াই

বিশ্বকাপ শেষে হলেই শুরু ডুরান্ড, কলকাত-সহ ৫ ভেন্যুতে 'দেশের কাপ', সেনার টুর্নামেন্টে ২৪ টিমের লড়াই

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যাচ্ছে এবারের ডুরান্ড কাপ। ছয় শহর জুড়ে চলবে বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট। জানিয়ে দিল ডুরান্ড কমিটি...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 25, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:00 PM IST
বিশ্বকাপ শেষে হলেই শুরু ডুরান্ড, কলকাত-সহ ৫ ভেন্যুতে 'দেশের কাপ', সেনার টুর্নামেন্টে ২৪ টিমের লড়াই
Image Credit: ডুরান্ড শুরু ২৫ জুলাইSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিশ্বকাপ শেষে হলেই শুরু ডুরান্ড, কলকাত-সহ ৫ ভেন্যুতে খেলা, সেনার টুর্নামেন্টে ২৪ দল
Durand Cup 202622 min ago
2
Landslide In NH1036 min ago
3
Kali Temple Renovation Corruption1 hr ago
4
love and war1 hr ago
5
taratala roof collapse1 hr ago