Kolkata Derby Tickets: ডার্বির টিকিট নিমেষে শেষ! ৬২৪৪০ দর্শকাসন; কত বিক্রি হয়েছে? কতই বা কমপ্লিমেন্টারি?

Kolkata Derby Tickets: ডার্বির টিকিট নিমেষে শেষ! ৬২৪৪০ দর্শকাসন; কত বিক্রি হয়েছে? কতই বা কমপ্লিমেন্টারি?
Kolkata Derby Tickets: অনলাইনে ডুরান্ড ডার্বির টিকিট শেষ, অফলাইনে কাটবেন কবে থেকে? ডুরান্ড কমিটি দিল বিরাট আপডেট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: আগামী রবিবার ১৭ অগস্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, চলতি ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের (134th Durand Cup 2025) চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান (East Bengal vs Mohun Bagan)। গত মঙ্গলবার রাতে ডুরান্ডের শেষ আটের সূচি ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সমর্থকদের মনে একটাই প্রশ্ন ছিল- কবে টিকিট দেওয়া শুরু হবে? সবুজ ঘাসে ঘটি-বাঙালের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পারদ একেবারে ঊর্ধ্বমুখী...
নিমেষে শেষ!
ডুরান্ড কাপ অর্গানাইজিং কমিটি (Durand Cup Organizing Committee, DCOC) জানিয়ে দিয়েছিল, কলকাতা ডার্বির (Kolkata Derby Tickets) টিকিট ১৪ অগস্ট, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ সকাল ১১টা থেকে অনলাইনে বুক করা যাবে। তার দু'দিন পর অফলাইনে বিক্রি হবে টিকিট। অনলাইনে টিকিট বিক্রির শুরু হওয়ার মিনিটের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে বহু সমর্থকই টিকিট না পেয়ে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে পড়েন। রীতিমতো টিকিটের হাহাকার চলছে...
টিকিটের ভাগ
ডুরান্ড কমিটি মিডিয়াকে মেইল করে একটি রিপোর্ট দিয়েছে, যেখানে রবির মহারণের টিকিট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে নিয়ে একেবারে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। ডুরান্ড কমিটি ওরফে ডিসিওসি লিখেছে, এদিন সকাল ১১টা থেকে BookMyShow অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু করেছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে মোট ৬২ হাজার ৪৪০ দর্শকাসন। যার মধ্যে ৩৬ হাজার ৪০৩টি কমপ্লিমেন্টারি টিকিট। যা রাজ্য সরকার, আইএফএ এবং ইস্ট-মোহন দুই ক্লাবের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে।
স্পনসরদের জন্যও
টুর্নামেন্টের স্পনসরদের জন্যও কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দেওয়া হয়েছে। তালিকায় যেমন রয়েছে টাইটেল স্পনসর ইন্ডিয়ানওয়েল, তেমনই রয়েছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ও স্টার সিমেন্টও। ময়দানের তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডানের সঙ্গেই ডায়মন্ড হারবার ও আইএফএ ১৪ হাজার ৯২৫ টাকার প্রাইস টিকিট কিনেছে বিক্রির জন্য। সাধারণ জনগণের কাছে বিক্রি করা মোট টিকিটের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৬০৩৭, যার মধ্যে ক্লাবগুলির বিক্রি করা টিকিটও রয়েছে।
অফলাইনে টিকিট
ডার্বি ম্যাচের অফলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হবে ১৬ আগস্ট সকাল ১১টা থেকে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান বক্সঅফিস টিকিট বিক্রি করবে। ডিসিওসি আরও জানিয়েছে যে প্রতি ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ ২টি টিকিট। টিকিট শেষ না হওয়া পর্যন্ত 'ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ' ভিত্তিতে দেওয়া হবে। সমর্থকরা ১৪, ১৬ এবং ১৭ গস্ট মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বক্স অফিস থেকে অনলাইনে কেনা টিকিট রিডেম করতে পারবেন।
