/বিশ্বকাপারদের সঙ্গে টক্কর! এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ কঠিন গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার কঠিন লড়াই। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ মূলপর্বে গ্রুপ ডি-তে ইস্টবেঙ্গল। ওই গ্রুপে রয়েছে আরও ৩ দল। জর্ডনের আল হুসেন, ইরাকের আল শোরতা ও ওমানের আল সিব। বড় ক্লাব তো বটেই, বেশ কিছু ফুটবলার আবার বিশ্বকাপেও খেলেছেন।
এবারের বিশ্বকাপে মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলেছে জর্ডন। সেই দলে ছিলেন আল হুসেন ক্লাবের ৭ ফুটবলার। আর আল সিব ওমানের লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ইরাক স্টার্স লিগে রানার্স আল শোরতা। বস্তুত, আল শোরতার চার ফুটবলারও ছিলেন ইরাকের বিশ্বকাপ দলে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ মূলপর্ব এই ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে।
কয়েক দিন আগে যুবভারতীতে কুয়েতের ক্লাব আল আরবিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর মূলপর্বে পৌঁছে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মূলপূর্বে গ্রুপের ৩ দলের সঙ্গে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে লাল-হলুদকে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রুপ পর্ব। গ্রুপের ম্যাচগুলি হবে ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ১৩-১৪ অক্টোবর, ২৭-২৮ অক্টোবর, ৩-৪ নভেম্বর, ২৪-২৫ নভেম্বর ও ৮-৯ ডিসেম্বর।
আটটি গ্রুপ থেকে দু’টি করে মোট ১৬টি দল দল উঠবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। খেলা হবে ৯ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি। এরপর ২ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনাল ও ৬ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত হবে সেমিফাইনাল। ফাইনাল হবে ১৫ মে।
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