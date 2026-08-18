Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /বিশ্বকাপারদের সঙ্গে টক্কর! এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ কঠিন গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল

বিশ্বকাপারদের সঙ্গে টক্কর! এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ কঠিন গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল

East Bengal:  ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রুপ পর্ব। গ্রুপের ম্যাচগুলি হবে ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ১৩-১৪ অক্টোবর, ২৭-২৮ অক্টোবর, ৩-৪ নভেম্বর, ২৪-২৫ নভেম্বর ও ৮-৯ ডিসেম্বর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 18, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:36 PM IST
বিশ্বকাপারদের সঙ্গে টক্কর! এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ কঠিন গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল
Image Credit: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ কঠিন গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে ভয়ংকর ইজরায়েলি হানা, মিসাইল গুঁড়িয়ে দিল সব: রক্তক্ষয়ী সংঘাত
2
3
4
5