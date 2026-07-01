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ডুরান্ডে এক গ্রুপেই ইস্ট-মোহন...কবে কলকাতা ডার্বি? গায়েব গতবারের রানার্স অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসি

Durand Cup 2026: ১৩৫তম ডুরান্ড কাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে! আয়োজক কমিটি অংশগ্রহণকারী ২৪ দলের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করে দিল। পাশাপাশি হয়ে গেল গ্রুপ বিন্যাসও। কলকাতায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ, জোড়া কোয়ার্টার-ফাইনাল, একটি সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 01, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:01 PM IST
ডুরান্ডে এক গ্রুপেই ইস্ট-মোহন...কবে কলকাতা ডার্বি? গায়েব গতবারের রানার্স অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসি
Image Credit: ডুরান্ডের ২৪ দল ঘোষিতSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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