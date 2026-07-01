/ডুরান্ডে এক গ্রুপেই ইস্ট-মোহন...কবে কলকাতা ডার্বি? গায়েব গতবারের রানার্স অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের মাঝেই ডুরান্ড কাপের বড় আপডেট। দিন ছয়েক আগেই সেনার আয়োজিত এশিয়ার প্রাচীনতম এবং বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম সক্রিয় ফুটবল টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ ও ভেন্যু ঘোষিত হয়েছিল। আর এবার দলগুলির নাম জানানোর সঙ্গেই গ্রুপ বিন্যাস করে ফেলল আয়োজক কমিটি। ২৪টি দলকে ছ'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। বিদেশের দুই দল থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত থাকছে শ্রীলঙ্কার ডিফেন্ডার্স এফসি।
ডুরান্ডে এক গ্রুপেই ইস্ট-মোহন
বিগত কয়েক বছরের ট্র্যাডিশন মেনেই এবারও টুর্নামেন্টের ১৬ ও ১৭ বারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান একই গ্রুপে। ফলে গ্রুপ পর্বেই দেখা হবে দুই প্রধানের। তবে মরসুমের প্রথম কলকাতা ডার্বির দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে ইস্ট-মোহনের সঙ্গেই রয়েছে সাউথ ইউনাইটেড এফসি ও সিআইএসএফ ফুটবল টিম। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইন্ডিয়ান আর্মি ফুটবল টিম, বাগপত এফসি, সমলেশ্বরী স্পোর্টিং। আইএসএল ক্লাবগুলির মধ্যে কলকাতার তিন প্রধান ছাড়াও রয়েছে জামশেদপুর এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি এবং স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। ডুরান্ডে অভিষেক করছে আই-লিগ ৩ খেলা দুই দল। খেলবে উত্তরপ্রদেশের বাগপত এফসি ও ওড়িশার সম্বলপুরের টিম সমলেশ্বরী স্পোর্টিং। বাগপত এফসি আই-লিগ ৩ চ্যাম্পিয়ন এবং চলতি মরসুমেই ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ টু-তে উন্নীত হয়েছে। ডুরান্ডে নেই গতবারের রানার্স ডায়মন্ড হারবার এফসি। সেনার টুর্নামেন্টেই ঠাঁই পেল না অভিষেকের ক্লাব।
কোন কোন শহরে কোন কোন দলের খেলা
কলকাতায় খেলবে: ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান, সাউথ ইউনাইটেড এফসি, সিআইএসএফ ফুটবল টিম, ইন্ডিয়ান আর্মি ফুটবল টিম, বাগপত এফসি ও সমলেশ্বরী স্পোর্টিং
রাঁচিতে খেলবে: জামশেদপুর এফসি, এসসি দিল্লি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ফুটবল টিম, ডিফেন্ডার্স এফসি (শ্রীলঙ্কা)
ইম্ফলে খেলবে: ট্রাউ এফসি, নেরোকা এফসি, ইন্ডিয়ান নেভি ফুটবল দল, এফসি রায়েংদাই
শিলংয়ে খেলেবে: নংখসেহ স্পোর্টস সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব, শিলং লাজং এফসি, লাংসনিং এফসি, মুম্বই এফসি
গুয়াহাটিতে খেলবে: নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, এফসি১ (জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের খেলোয়াড়দের টিম), বোডোল্যান্ড এফসি, কার্বি আংলং মর্নিং স্টার এফসি
এবার ৪৩ ম্যাচের লড়াই দেশের ৫ শহরে। কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি, ইম্ফল ও শিলং দেখবে ডুরান্ত। আয়োজক শহর হিসেবে অভিষেক হচ্ছে রাঁচির। চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা, রাঁচি এবং শিলংয়ে। এরপর শিলং এবং কলকাতা একটি করে সেমিফাইনাল রাখা হয়েছে। ২৫ জুলাই যুবভারতীতে ডুরান্ডের পর্দা উঠছে আর ২৩ অগাস্ট এই মাঠেই ফাইনাল হয়ে যবনিকা পতন।
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