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'কাগুজে বাঘ' আল আরবিকে পুড়িয়ে মশালবাহিনীর দাদাগিরি, দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাস

East Bengal AFC Champions League Two: এক গোলে পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল যে কী জিনিস তা হাড়ে হাড়ে বুঝে গেল কাতারের টিমও| অনবদ্য প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস লিখে ইস্টবেঙ্গল  ৪-১ গোলে আল আরবিকে হারিয়ে চলে গেল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-র মূলপর্বে...

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:00 PM IST
'কাগুজে বাঘ' আল আরবিকে পুড়িয়ে মশালবাহিনীর দাদাগিরি, দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাস
Image Credit: দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাস

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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