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East Bengal: জিতেই শিল্ড অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের, জুনিয়র কার্ড খেলেই কাস্টমসকে কিস্তিমাত

মোহনবাগানেের মতোই ইস্টবেঙ্গলও জিতেই আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করল। রোহিত এবং আকাশরা নজর কাড়লেন গোল করে

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:59 PM IST
East Bengal: জিতেই শিল্ড অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের, জুনিয়র কার্ড খেলেই কাস্টমসকে কিস্তিমাত
Image Credit: জয়ের ছবি লাল-হলুদের

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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