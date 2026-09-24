/East Bengal: জিতেই শিল্ড অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের, জুনিয়র কার্ড খেলেই কাস্টমসকে কিস্তিমাত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিতেই ১২৬তম আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার নিজেদের ঘরের মাঠে মশালবাহিনী ৩-১ গোলে হারাল ক্যালকাটা কাস্টমসকে, যারা শিল্ডে খেলছে মহামেডান বয়কট করার পর। গত বুধবার শিল্ডের বোধনে মোহনবাগান ৬-০ গোলের মালা পরিয়েছিল শ্রীনিধি ডেকানকে। তবে দুই প্রধানের একটা বড় পার্থক্য় রয়েছে। কলকাতা লিগজয়ী মোহনবাগান পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নেমেছিল। তবে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল কিন্তু জুনিয়র কার্ড খেলেই কাস্টমসকে কিস্তিমাত করল। কাস্টমস দুই বিদেশি খেলালেও ইস্টবেঙ্গল স্বদেশিদের নিয়েই বৃষ্টি ভেজা মাঠে খেলাল। এদিন সৌভিক চক্রবর্তী এবং জেসিন টিকে ছাড়া সিনিয়র দলের ফুটবলারদের দেখা যায়নি প্রথম একাদশে। বরং কলকাতা লিগে খেলা মুখগুলোই এদিন নেমেছিল কাস্টমসের বিরুদ্ধে। দেখতে গেলে পূর্ণশক্তির দলই নামায়নি ইস্টবেঙ্গল।
কেমন ছিল ইস্টবেঙ্গল-কাস্টমস ম্য়াচ
স্কোরলাইন যদিও বলছে ইস্টবেঙ্গলই জয়ী, তবে প্রথমার্ধে কাস্টমসের রিকি ঘরামি বেশ কয়েকবার বেগ দিয়েছিল লাল-হলুদকে। এই রিকিই কাস্টমসকে ১-০-এ এগিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ছন্দ খুঁজে পায়নি। ২৯ মিনিটে কর্নার থেকে সমতায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল। বরিস সিংয়ের ভাসানো বলে দুর্দান্ত হেডে গোল করে জালে বল জড়িয়ে দেন রোহিত কুমার। তবে এই গোলের ক্ষেত্রে কাস্টমসের গোলকিপার দেবজিৎ ঘোষালকে নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। সমতায় ফেরার পর দ্বিতীয়ার্ধে দলে বদল আনেন লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ।। বিক্রম প্রধানের বদলে জয় বাজকে মাঠে নামাতেই কাস্টমসের আক্রমণ ভাগ ভোঁতা হয়ে যায়। এরপর রোহিত দানু ও আকাশ হেমরমের গোলে লাল-হলুদ স্কোরলানই ৩-১ করেন। তবে এদিন জেসিন টিকে বেলাল যদি একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট না করতেন, তাহলে ইস্টবেঙ্গলও বড় ব্য়বধানে জিতে মাঠ ছাড়তে পারত। শিল্ডে গ্রুপ-ওয়ানে রয়েছে মোহনবাগান, শ্রীনিধি ও নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ গ্রুপ-টু'তে রাখা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল, কাস্টমস ও পঞ্জাব এফসিকে ৷ ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর পঞ্জাবের বিরুদ্ধে।
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