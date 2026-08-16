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ফাঁকা মাঠে কোনও মতে সেনাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল, ম্যাচের নায়ক অনবদ্য লাচেনপা

East Bengal: পিভি বিষ্ণুর একমাত্র গোলে ইস্টবেঙ্গল সেনাকে হারিয়ে উঠল ডুরান্ডের সেমিফাইনালে

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 16, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:27 PM IST
ফাঁকা মাঠে কোনও মতে সেনাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল, ম্যাচের নায়ক অনবদ্য লাচেনপা
Image Credit: ডুরান্ড সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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