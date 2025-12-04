East Bengal: মাণ্ডবী তীরে পঞ্জাবকে ভস্মীভূত করে সুপার কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার ট্রফির স্বপ্নে বিভোর লাল-হলুদ সমর্থকরা। মাণ্ডবী তীরে পঞ্জাব এফসি-কে পুরো ভস্মীভূত করে সুপার কাপের ফাইনালে চলে গেল ইস্টবেঙ্গল (East Bengal vs Punjab FC, AIFF Super Cup Final 2025)। বৃহস্পতিবার গোয়ার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল ৩-১ গোলে পঞ্জাবকে উড়িয়ে এক বছর পর সুপার কাপের ফাইনালে উঠল। এদিন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। এফসি গোয়া মুখোমুখি হবে মুম্বই এফসি-র। এই ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল।
(সবিস্তারে আসছে...)
