/ইস্টবেঙ্গলের কোচের আসনে অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস, ডুরান্ডের আগেই ISL চ্যাম্পিয়নদের নতুন হেডমাস্টার

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনাই সত্যি হল। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকেই ২০২৬-২৭ মরসুমের হেড কোচ হিসেবে নিয়োগ করল। সোমবার ৬ জুলাই আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে বড় ঘোষণা করে দিল লাল-হলুদ। বেশ কিছু দিন ধরেই ময়দানে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল যে, স্প্যানিশ ম্যানেজারই লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের দায়িত্ব নিতে পারেন। এমনকী সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিগত এক সপ্তাহ ধরে একাধিক ফ্যান পেজেও বলা হচ্ছিল যে, অস্কার ব্রুজোঁর জুতোয় পা গলাতে চলেছেন মোহনবাগানের ইতিহাসের অন্যতম সফল কোচ। বাস্তবে সেটাই হল। ৬৯ বছরের কোচই এখন ইস্টবেঙ্গলের নতুন হেডমাস্টার।
কী বলছেন হাবাস?
ইস্টবেঙ্গলে এসে হাবাস জানিয়েছেন, 'ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া আমার জন্য বিরাট সম্মানের। আমি গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গেই বিনীত ভাবে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। যেখানে রোমাঞ্চ রয়েছে। আজ থেকে, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই হবে এই ব্যাজটিকে গর্বের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করা। ক্লাবের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসঙ্গে লড়াই করব নিবেদিত প্রাণে। আর কলকাতার ফ্যানদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার আর তর সইছে না।' ইস্টবেঙ্গল হাবাসের সঙ্গেই সহকারি কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে কোচ কার্লোস অগাস্টিন ফনসেকা তেইজেইরোকে।
হাবাসের বায়োডেটাও দারুণ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও সেভিয়ার মতো স্পেনের প্রথম সারির ক্লাবে খেলছেন হাবাস। ছিলেন ডিফেন্ডার। ভ্যালেন্সিয়ার কোচও ছিলেন তিনি। ভারতীয় ফুটবলে হাবাসের পারফরম্যান্স শুধু প্রশংসনীয়ই নয় রীতিমতো ঈর্ষণীয়ও বটে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে তাঁর মতো সফল কোচ খুব কমই আছে। ২০১৪ সালের পর ২০১৯-২০ মরসুমে হাবাসের কোচিংয়ে এটিকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ২০২৩-২৪ মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে তিনি আইএসএল লিগ শিল্ড জিতিয়ে ছিলেন। এমনকী আইএসএল ছেড়ে আই-লিগে গিয়েও তিনি সফল হয়েছেন। ২০২৪-২৫ মরসুমে হাবাসের কোচিংয়ে ইন্টার কাশী ভারতসেরা হয়েছিল।
ডার্বিতে দিলম্পেরিস বনাম হাবাস
সোমবার মোহনবাগানও সের্জিও লোবেরার বদলি খুঁজে নিয়েছে। প্যানজিওটিস দিলম্পেরিসের সঙ্গে সবুজ-মেরুন এক মরসুমের চুক্তি করেছে। গ্রিক ম্যানেজারের সঙ্গে স্পেনের ম্যানেজারের প্রথম সাক্ষাত্ হতে চলেছে আগামী ২৫ জুলাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনীতেই এবার কলকাতা ডার্বি। মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান।
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