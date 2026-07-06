Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ইস্টবেঙ্গলের কোচের আসনে অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস, ডুরান্ডের আগেই ISL চ্যাম্পিয়নদের নতুন হেডমাস্টার

ইস্টবেঙ্গলের কোচের আসনে অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস, ডুরান্ডের আগেই ISL চ্যাম্পিয়নদের নতুন হেডমাস্টার

ভারতের অন্যতম সফল ফুটবল কোচ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাসকে নতুন হেডকোচ হিসেবে নিয়োগ করল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। অস্কার ব্রুজোঁর জুতোয় পা গলালেন মোহনবাগানের সফল কোচ। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 06, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:28 PM IST
ইস্টবেঙ্গলের কোচের আসনে অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস, ডুরান্ডের আগেই ISL চ্যাম্পিয়নদের নতুন হেডমাস্টার
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ইস্টবেঙ্গলের কোচের আসনে হাবাস, ISL চ্যাম্পিয়নরা বেছে নিল তাদের নতুন হেডমাস্টার
Eastbengal13 min ago
2
Baruipur Incident15 min ago
3
Baruipur Incident33 min ago
4
Mumbai Rain44 min ago
5
Baruipur Update57 min ago