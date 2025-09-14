East Bengal: বদলার ম্যাচে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে প্রতিশোধ, মশালের আগুনে পুড়ল হিরে...

East Bengal: বদলার ম্যাচে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে প্রতিশোধ, মশালের আগুনে পুড়ল হিরে...
শুভপম সাহা: ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে ১-২ হেরে খেতাবের স্বপ্ন ভেঙেছিল ইস্টবেঙ্গলের! সেই দগদগে ক্ষত খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সমর্থকদের মনে টাটকাই ছিল| আর রবিবার দুপুরে, কলকাতা লিগে, সুপার সিক্সের ম্যাচে, কিশোর ভারতীতে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে প্রতিশোধ নিল ইস্টবেঙ্গল| ৩-১ গোলে লাল-হলুদ হারাল ডিএইচএফসি-কে|
প্রথমার্ধ
প্রথমার্ধের মিনিট কুড়ি দু'দলের খেলার মধ্যেই সেরকম ঝাঁজ ছিল না| তবে ২৬ মিনিটের মাথায় মশালবাহিনী দলীয় প্রয়াসে স্কোরলাইনে নাম লিখিয়ে ফেলে|
অমন সিকে-র বাঁদিক থেকে চিপ করেন পিভি বিষ্ণুকে| তিনি স্কোয়ার পাস বাড়ান ডেভিড লালহাসাঙ্গাকে| মিজো ফরোয়ার্ড গোল করতে কোনও ভুল করেননি| গোলের মুখ খুলে ফেলার পরেই ইস্টবেঙ্গল একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল বিরতির আগে| তবে আর কোনও গোল হয়নি তিন মিনিট ইনজুরি টাইম পেয়েও|
দ্বিতীয়ার্ধ
বিরতির পর বিনো জর্জ অপরিবর্তিত দল নিয়েই নেমেছিলেন| তবে দীপাঙ্কুর শর্মা দু'টি বদল করেন| দিলীপ ওঁরাও ও বিক্রমজিৎ সিংকে তুলে পবন পাটেম ও সুপ্রিয় পণ্ডিতকে নামান| কিছুক্ষণ পর ইস্টবেঙ্গলও জোড়া বদল করে| ডেভিডকে তুলে জেসিনকে ও অমনকে তুলে গুইতেকে নামান বিনো| খেলোয়াড় বদলের পর দুই দলই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল| ৭২ মিনিটে পলের ফ্রি-কিক থেকে পবন হেডে গোল করে সমতা ফিরিয়ে এনে খেলার রং বদলে দিয়েছিলেন| কিন্তু এই ইস্টবেঙ্গল যে হাল ছাড়ার পাত্র নয়, গোল হজমের দু'মিনিটের মধ্যে সায়নের পাস থেকে জেসিন গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ২-১ এগিয়ে দেন| আর গোলের পরেই সায়নকে তুলে শ্যামল বেসরাকে নামান কোচ| খেলার অন্তিম মুহূর্তে, জেসিনের গোলই ডায়মন্ড হারবারের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। জোড়া গোলে নায়ক হয়ে গেলেন জেসিন।
জমে গেল লড়াই...
তিন ম্যাচের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের পয়েন্টের হিসেবেই নির্ধারিত হবে ঘরোয়া লিগের চাম্পিয়ন| ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ট্রফির আরও কাছে এগিয়ে গেল| তবে লড়াই একেবারে জমে ক্ষীর হয়ে গেল।
