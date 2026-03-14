East Bengal: কোচ বনাম ক্লাব বির্তকের মাঝেই জেতা ম্যাচ মাঠে রেখে এল ইস্টবেঙ্গল, অস্কারকে 'গো ব্যাক' স্লোগান
East Bengal vs Kerala Blasters: শেষ মুহূর্তে কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে গোল খেয়ে ১-১ ড্র করল ইস্টবেঙ্গল!
শুভপম সাহা: কেরালা ম্যাচের ঠিক আগের দিনই ইষ্টবেঙ্গলে ছিল অন্তর্ঘাতের গন্ধ| হেড কোচ অস্কার ব্রুজোর বিতর্কিত মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছিলেন শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার| যাতে ময়দান বেশ গরম হয়েছিল| এরপর অনেক সমর্থকেরই মনে সংশয় জেগেছিল যে, ম্যাচে ফুটবলারদের উপর এর প্রভাব পড়বে না তো? ক্লাব বনাম কোচ বিতর্কের মাঝেই ইস্টবেঙ্গল হতশ্রী ফুটবল খেলে জেতা ম্যাচ মাঠে রেখে আসল| শেষ দু'ম্যাচে জামশেদপুরের কাছে ২-১ হার ও গোয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ের পর আবার শনিবার কেরালার কাছে আটকে গেল লাল-হলুদ|
আরও পড়ুন: KKR 2026: জেট গতির আগুন জ্বালাতে কেকেআরে ৬ ফুট ৮ ইঞ্চির পেসার, বিশ্বকাপ মাতিয়েই মঙ্গলে শহরে মুস্তাফিজুরের বিকল্প
বিরতির আগে...
সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন ফেডারেশন সচিব কুশল দাসের শ্রদ্ধায় মাঠে নীরবতা পালন করেই ইস্টবেঙ্গল-কেরালা ম্যাচের কিক-অফ| ইস্টবেঙ্গল ধিমে আঁচে এদিন খেলা শুরু করে ১০ মিনিটেই প্রথম গোলের দেখা পেয়ে যায়| বক্সের মধ্যে এজেজারিকে ফাউল করে বসেন কেরালার ডিফেন্ডার আইবান| রেফারি সঙ্গে সঙ্গেই হলুদ কার্ড দেখান ও পেনাল্টির নির্দেশ দেন| এজেজারি জোরাল শটে গোল করতে কোনও ভুলই করেননি| নেটে বল জড়িয়েই স্প্যানিয়ার্ড ফরোয়ার্ড, সাইড লাইনে গিয়ে অস্কারকে কোলে তুলে বিরাট বার্তাই দিয়ে রাখলেন| প্রথমার্ধের বাকি সময়ে ইস্টবেঙ্গল সেভাবে আর গোলের সুযোগ তৈরিও করতে পারেনি| উল্টোদিকে কেরালারও একই ছবি| বিরতির আগে স্কোরলাইন থাকে ১-০|
বিরতির পরে...
দ্বিতীয়ার্ধের খেলার আট মিনিটের পরেই সাউল ক্রেসপোকে তুলে সৌভিক চক্রবর্তীকে নামান অস্কার| চোট সারিয়ে তিন ম্যাচ পর প্রথম একাদশে ফেরা ক্রেসপো এদিন সেভাবে নজর কাড়তে পারেননি| প্রথমার্ধের গোল ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের খেলা সেভাবে নজর কাড়েনি, বিরতির পরেও সেই ঝিমুনি ফুটবলই ছিল, মাঝে মধ্যে এক-দু'টো সুযোগ তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না চোখে পড়ার মতো| ৬৫ মিনিটে লালরিনডিকাকে তুলে জয় গুপ্তাকে নামান অস্কার| শেষের দিকে গোল তুলে আনতে ইস্টবেঙ্গল কোচ আরও এক পরিবর্তন আনেন| ৮২ মিনিটে বিপিনকে তুলে মহেশকে আনেন| খেলা শেষের আগেই আবার লাল-হলুদের মিগুয়েল আর কেরালার ডিফেন্ডার ফালাউয়ের মধ্যে আবার ধাক্কাধাক্কিও হয়ে যায়| তাতে কিছুটা সময় খেলা বন্ধ থাকে| যার জেরে ৬ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলা চলে, আর ঠিক তখনই গোল খেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল| ম্যাচের ৯৩ মিনিটে এবিনদাসের কর্নার থেকে কেরালার এক নম্বর ফরোয়ার্ড মহম্মদ আজসাল হেডে গোল করে ইস্টবেঙ্গলের বুক ভেঙে দেয়| তবে ড্র করে লিগ টেবলে তিনে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল| ওদিকে ১২ নম্বরে থাকা কেরালা এই প্রথম পয়েন্ট পেল| তবে ইস্টবেঙ্গলের এই হার একেবারেই প্রত্যাশিত নয়| জেতা ম্যাচ ড্র করায় সমর্থকদের একাংশ গ্যালারিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন| অস্কারকে দিলেন 'গো-ব্যাক' স্লোগান।
আরও পড়ুন: Kuldeep Yadav's Wedding Details: রবিনা-কন্যার বুক ভেঙে শনিতে ছাদনতলায় বিশ্বকাপজয়ী, রাশাকে ভুলে পাহাড়ে কার সঙ্গে নতুন ইনিংস ভারতীয় নক্ষত্রের?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)