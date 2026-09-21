/East Bengal News: বিরাট চমক ইস্টবেঙ্গলের! স্পেন কাঁপানো জাপানি নক্ষত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি, রক্ষণের সঙ্গে মাঝমাঠও মাতান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এএফসি উইমেনস চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। আর তার আগেই রক্ষণভাগ আরও মজবুত করে নিল লাল-হলুদের মহিলা ব্রিগেড। অভিজ্ঞ জাপানি ডিফেন্ডার হিতোমি তানাকাকে সই করাল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ঐতিহ্যবাহী শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব। এখন অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজের ‘মশাল গার্লস’-এর তেজ আরও বাড়ল তানাকা জাপানের প্রথম মহিলা ফুটবলার হিসেবে কোনও ভারতীয় ক্লাবে নাম লিখিয়ে ইতিহাস লিখলেন। ইয়োকোহামায় জন্মানো তানাকা ডাচ লিগ এরেডিভিসি ভ্রাউয়েনের দল হেরা ইউনাইটেড উইমেন থেকে ইস্টবেঙ্গলে পা রাখছেন। মূলত ডিফেন্ডার হলেও, তানাকাকে প্রয়োজনে মিডফিল্ডার হিসেবেও খেলানো সম্ভব। হেরা ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ার আগে তিনি স্পেনে টানা ছ'বছর সিডি আলবা এফএফ, কর্ডোবা সিএফ, সিডি সান্তা তেরেসা, কাসেরেনো ফেমেনিনো, এসই এইএম এবং স্পোর্টিং ক্লাব দে হুয়েলভার মতো ক্লাবে খেলেছেন।
কোচ কী বলছেন জাপানি স্টারকে নিয়ে
ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ অ্যান্টনি বলেছেন, 'ইস্ট বেঙ্গলে হিতোমিকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ও একজন অভিজ্ঞ ফুটবলার, টেকনিকালিও খুব শক্তিশালী। ওর পেশাদার মানসিকতা ক্লাবে আমাদের ক্লাবের গড়ে তোলা সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোচনার সময় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে হিতোমির চিন্তাধারার মিল রয়েছে। মাঠ ও মাঠের বাইরে—উভয় ক্ষেত্রেই ওর অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বগুণ এবং খেলার কৌশলগত বোঝাপড়া দলের জন্য এক বিরাট সম্পদ হয়ে উঠবে। আমাদের বিশ্বাস, হিতোমি দলের খেলার মান, ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বাড়াবে। পাশাপাশি ওর পেশাদারিত্ব ও অভিজ্ঞতা তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য এক চমৎকার আদর্শ হিসেবে কাজ করবে। ওর উপস্থিতি এএফসি উইমেনস চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের জন্য আমাদের প্রস্তুতি ও লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করবে। তানাকা লাল-হলুদে সই করে বলছেন, 'সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও আবেগি ফ্যানবেস রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। এই ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ক্লাবের হয়ে এএফসি উইমেনস চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা মর্যাদাপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে এবং মহাদেশীয় মঞ্চে সমর্থকদের গর্বিত করতে আমি আমার সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত।' জাপানি তারতকার নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা বা নিয়মকানুন সম্পন্ন হওয়ার সাপেক্ষে কার্যকর হবে বলেই জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।
স্বপ্নের দৌড় চলছে ইস্টবেঙ্গলের
কোচ অ্যান্টনির নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। লাল-হলুদের মহিলা ব্রিগেড একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পরপর দু'বার ইন্ডিয়ান উইমেনস লিগ জিতেছে। রয়েছে সাফ ক্লাব কাপ জয় ও এএফসি উইমেনস চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। আগামী ১ থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে কলকাতায় হবে এএফসি উইমেনস চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের ('বি') ম্যাচগুলি। হো চি মিন সিটি ডব্লিউএফসি (ভিয়েতনাম), হোয়াচেওন কেএসপিও ডব্লিউএফসি (দক্ষিণ কোরিয়া) এবং ৪.২৫ এসসি (উত্তর কোরিয়া)-র মুখোমুখি হবে।
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