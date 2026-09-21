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East Bengal News: বিরাট চমক ইস্টবেঙ্গলের! স্পেন কাঁপানো জাপানি নক্ষত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি, রক্ষণের সঙ্গে মাঝমাঠও মাতান

East Bengal News: দলবদলের বাজারে বিরাট চমক ইস্টবেঙ্গলের! এবার স্পেন কাঁপানো জাপানি নক্ষত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি, রক্ষণের সঙ্গে মাঝমাঠও মাতান যিনি।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 21, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:34 PM IST
East Bengal News: বিরাট চমক ইস্টবেঙ্গলের! স্পেন কাঁপানো জাপানি নক্ষত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি, রক্ষণের সঙ্গে মাঝমাঠও মাতান
Image Credit: হিতোমি তানাকা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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