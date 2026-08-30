/East Bengal: দলবদলের বাজারে অপ্রত্যাশিত ধামাকা ইস্টবেঙ্গলের, ISL কাপ-শিল্ডজয়ী সবুজ-মেরুন নক্ষত্র এবার লাল-হলুদে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই দলবদলের বাজারে একেবারে মাস্টারস্ট্রোক দিল ইস্টবেঙ্গল। স্থির রবিবার আচমকাই অস্থির হয়ে গেল। আইএসএলের আগেই মোহনবাগানের প্রাক্তন তারকা রেনিয়ের ফার্নান্ডেজকে এক বছরের চুক্তিতে সই করাল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব। মুম্বইয়ের ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির ৩০ বছরের ফুটবলার রয়েছেন দারুণ ছন্দে সদ্য সমাপ্ত ডুরান্ড কাপে জামশেদপুর এফসি-র (অধুনা বিলুপ্ত) তাঁর অভিষেক হয়েছিল এই টুর্নামেন্টে। রাঁচিতে 'গ্রুপ সি'-র উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার দল ডিফেন্ডার্স এফসি-কে জামশেদপুর ৫-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল। সেই ম্যাচেই রেনিয়ের হ্যাটট্রিক করে আগুন জ্বালিয়েছিল।
জাতীয় দলে খেলা অভিজ্ঞ অ্যাটাকিং মিডিও রেনিয়ের আসায় হাবাসের আক্রমণ ভাগের শক্তি অনেকটাই বাড়ল। চলতি মরসুমের শুরুতেই মোহনবাগানকে হারিয়ে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দলের় আক্রমণ ভাগের ফুটবলাররাও বেশ ভালো ছন্দেই রয়েছেন। তবে ডুরান্ড এখন অতীত। হাবাসদের কিন্তু সামনে আইএসএল ছাড়াও এএফসি কাপ, আইএফএ শিল্ড এবং সুপার কাপের মতো একাধিক প্রতিযোগিতা এক সঙ্গেই খেলতে হবে। তাই মাঝমাঠের গভীরতা বাড়িয়ে আক্রমণভাগকে আরও ধারালো করতেই ইস্টবেঙ্গল রেনিয়েরকে দলে তুলে নিল।
২০১৬ থেকে রেনিয়েরের সিনিয়র কেরিয়ার শুরু। ইস্টবেঙ্গলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানেই তাঁর হাতেখড়ি। ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সবুজ-মেরুন জার্সিতে খেলেছেন রেনিয়ের। ১৯ ম্যাচ তিনি সবুজ-মেরুনের জার্সিতে খেলেছেন দুই মরসুম মিলিয়ে।সেই সময়ে ক্লাব ফেডারেশন কাপ কলকাতা লিগ জিতেছিল। মোহনবাগান ছেড়ে রেনিয়ের ২০২৩ পর্যন্ত খেলেছেন মুম্বই সিটি এফসি-তে। ইস্টবেঙ্গলে এসে পাবেন প্রাক্তন সতীর্থ বিপিন সিংকে। মুম্বইতে তিনি আইএসএল কাপ ও শিল্ড জিতেছেন। কলকাতা ময়দান খুব ভালো ভাবেই চেনেন রেনিয়ের। ফের এই শহরেই খেলবেন তিনি। বলাই যায় এডমুন্ড, বিষ্ণু, বিপিন, মহেশদের টিমে তিনি দুর্দান্ত সংযোজন।