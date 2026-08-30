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East Bengal: দলবদলের বাজারে অপ্রত্যাশিত ধামাকা ইস্টবেঙ্গলের, ISL কাপ-শিল্ডজয়ী সবুজ-মেরুন নক্ষত্র এবার লাল-হলুদে

East Bengal: দলবদলের বাজারে পুরো চমকে দিল ইস্টবেঙ্গল। রবিবারেই চলে এল দারুণ খবর। এবার লাল-হলুদ মশাল জ্বালাতে প্রাক্তন মোহনবাগানিকেই তুলে নিল ইস্টবেঙ্গল!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:11 PM IST
East Bengal: দলবদলের বাজারে অপ্রত্যাশিত ধামাকা ইস্টবেঙ্গলের, ISL কাপ-শিল্ডজয়ী সবুজ-মেরুন নক্ষত্র এবার লাল-হলুদে
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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