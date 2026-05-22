/East Bengal ISL 2026 Winner: বাইশ বছরের শাপমুক্তি স্পেশাল ছাব্বিশে, মশালে মিশল চোখের জল, আবেগি মনোময় থেকে দীপ্সিতা

East Bengal Win ISL 2026: ইস্টবেঙ্গল জিততেই চোখের জলে ভেসে গিয়েছে নেটপাড়া। আবেগি মনোময় থেকে দীপ্সিতাও। এমন দিন যে বারবার আসে না। আর এমন মুহূর্তে সবাই বাঁধনহীন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক-দু'বছর নয় টানা ২২ বছর পর ভারতসেরা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল (East Benga)। সোশ্যাল মিডিয়া এখন শুধুই লাল-হলুদ। ফেসবুক থেকে ইনস্টাগ্রাম হয়ে এক্স। সর্বত্রই একটাই ছবি-অবশেষে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল (East Bengal ISL 2026 Winner)। ছিন্নমূল স্পর্ধার মশাল জ্বালিয়ে যে দল ইতিহাস লিখেছে, তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আজ কোনও তাগিদ নেই। উদ্বাস্তুদের পিঠে কাঁটাতারের দাগে যে দেশান্তরের ক্ষত রয়েছে সেখানে পড়ছে শুধুই চোখের জলের আরামের প্রলেপ। এজেজারি-রশিদদের বাঁধনভাঙা উচ্ছ্বাসের দিনে বিশ্বজুড়ে কোটি-কোটি বাঙালি অঝোরে কাঁদছে। ইনস্টাগ্রামে রিলসে একাধিক ভিডিয়ো ঘুরছে, যেখানে মুখগুলো বদলে যাচ্ছে, তবে শব্দগুলো কিন্তু একই- 'অনেক অপমান সহ্য করেছি'/ 'অনেক কষ্ট সহ্য করেছি'! আজ যোগ্যতার উত্তর...
কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাতে সুপার কাপ ওঠার পর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা কেঁদেছিলেন। এবার অস্কার ব্রুজোঁর টিমের জয়ে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মশালে মিশল চোখের জল। বিভিন্ন প্রজন্মের সমর্থকরাই অবর্ণনীয় আনন্দে কাঁদছেন। মাঠে ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের কট্টোর সমর্থক সঙ্গীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য ছিলেন মাঠে। তিনি লাইভ করেছেন। সিপিআইএমের নব্য প্রজন্মের নেত্রী দীপ্সিতা ধরও লাল-হলুদ বলতে অজ্ঞান। তিনিও ফেসবুকে 'জয় মা ইস্টবেঙ্গল' লিখে ইস্টবেঙ্গল স্কার্ফের ছবি পোস্ট করেছেন। দেখতে গেলে এই বাংলায় রাজনৈতিক পরিচয়ে যাঁরা বিভক্ত, তাঁরা আবার ইস্টবেঙ্গলের নামে একত্রিত। এটাই খেলার এবং দলের মহিমা। ইস্টবেঙ্গল জেতার পর বহু সমর্থক যেমন রাস্তায় মিছিল করেছিলেন, তেমনই ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকারের গাড়ি করে আইএসএল ট্রফি যখন লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে ঢুকেছিল, তখনও বহু সমর্থক ছিলেন ক্লাবে। ২০০৪ সালে শেষবার জাতীয় লিগ জেতা ইস্টবেঙ্গলের শাপমুক্তি হল আইএসএলে। মাঝে চলে গেল ২২ বছর। দু'টো দশকের না পাওয়া যন্ত্রণা-কষ্টগুলো আজ মিলে গেল আকাশে লাল-হলুদ আবির হয়ে। ২২ মে, শুক্রবার বিকাল সাড়ে তিনটের সময় ইস্টবেঙ্গল ভক্তরা ভাসবেন আরেক প্রস্থ আবেগে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সদস্য, সমর্থক এবং ভক্তদের উপস্থিতিতে ক্লাবের মাঠে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। ক্লাবের দরজা খোলা সকল সমর্থকদের জন্য...
আইএসএলে ব্যক্তিগত পুরস্কারের তালিকা
গোল্ডেন বুট (সর্বাধিক গোলদাতা): ইউসেফ এজেজারি (ইস্টবেঙ্গল) পুরো টুর্নামেন্টে মোট ১১ গোল।
গোল্ডেন বল (প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট): মিগুয়েল ফিগুয়েরা (ইস্টবেঙ্গল)
গোল্ডেন গ্লাভস (সেরা গোলকিপার): হৃতিক তিওয়ারি (এফসি গোয়া)
