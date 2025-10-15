Kolkata Derby IFA Shield Final 2025: শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, শনিবার শহরে ফের কলকাতা ডার্বি...

Kolkata Derby IFA Shield Final 2025: শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, শনিবার শহরে ফের কলকাতা ডার্বি...
Kolkata Derby IFA Shield Final 2025: আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ফের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান! আগামী শনিবার শহর দেখবে কলকাতা ডার্বি। এখনই তাতছেন ফুটবলপ্রেমীরা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেবারে প্রত্যাশা মতোই আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান (Mohun Bagan vs East Bengal In IFA Shield Final 2025)। বুধবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান ২-০ গোলে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে শিল্ড ফাইনালে চলে গেল। এদিন দিমিত্রি পেত্রাতোস একটি গোল করেছেন। অপর গোলটি হয়েছে আত্মঘাতী।
ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান
এদিন সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে স্রেফ ড্র করলেই চলত, কিন্তু জোসে মোলিনার ছেলেরা জিতেই, আগামী শনিবার ১৮ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে খেতাবি লড়াইয়ের মঞ্চ তৈরি করে দিল। ফের একবার শিল্ড ফাইনাল দেখবে কলকাতার দুই প্রধানকে। ২৪ ঘণ্টা আগেই রশিদ-বিষ্ণুর গোলে নামধারীকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল। ফাইনাল জিতলেই লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ৩০ বার শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হবে! ওদিকে মোহনবাগান জিতলে তারা ২৩ বার গোষ্ঠ পাল সরণিতে এই খেতাব আসবে
চরম বিতর্কেই মোহনবাগান
আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগানকে রীতিমতো বিতর্কিত আবহের মধ্য়েই রোজ খেলছে। বেশ কিছুদিন ধরেই বাগান সমর্থকরা ক্ষোভে ফুঁসছেলন। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২ খেলতে না যাওয়া নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠে গিয়েছিল। দেশের লিগ খেলতে হবে, এই মর্মে পোস্টারও পড়েছিল ক্লাবের গেটে। এমনকী সম্প্রতি সবুজ-মেরুন সমর্থকদের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝামেলাও হয়েছে দলের 'দিমি গড' পেত্রাতোসের। এদিনও কিন্তু ব্যতিক্রম হয়নি। গ্যালারিতে সমর্থকদের প্রতিবাদের জ্বলন্ত আগুনের মাঝেই খেলল মেরিনার্স। সঞ্জীব গোয়েন্কাকে সরে যেতে বলা থেকে মোহনবাগানের চুক্তি ভাঙার দাবি উঠেছে। 'বিতর্কিত দিমি' গোল করেও সমর্থকদের মন পাননি। তাঁকে দেখতে হয়েছে 'গো আউট দিমি' এবং 'কাওয়ার্ড দিমি'র মতো পোস্টারও।
মোহনবাগান বনাম ইউনাইটেড
লালকমল ভৌমিকের দলের বিরুদ্ধে মোলিনার টিম মোটেই খুব একটা ভালো ফুটবল খেলেনি। দেখতে গেলে দুই দলের জমিন-আসমান ফারাক। প্রথমার্ধে মোহনবাগান রীতিমতো ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছিল। এদিন ম্যাচের ৪৫ মিনিটে দিমির গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ব্রাজিলিয়ান স্টার রবসনের পাস থেকে জেসন কামিন্স মাইনাস করেন। জটলার মধ্যে থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন দিমি। বিরতিতে এগিয়ে থাকা বাগান দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে। বলা ভালো ইউনাইটেড প্রতিপক্ষকে গোল উপহার দেয়। ৪৯ মিনিটে স্কোরলাইন ২-০ হয়ে যায়। কামিন্সের শট বিপক্ষের গোলকিপার সুব্রত সাঁতরা বাঁচিয়ে দেন ঠিকই, কিন্তু তা ইউনাইটেডের অঙ্কন ভট্টাচার্যের গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়।
