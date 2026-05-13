/Tutu Bose: চিরঘুমে টুটু বসু; ‘ময়দান আর আগের মতো থাকবে না’, শোকস্তব্ধ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলও

East Bengal Mourns On Tutu Bose Death: টুটু বসু আর নেই! মন ভালো নেই ইস্টবেঙ্গলেরও। নেটপাড়ায় আবেগি পোস্ট করল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিরঘুমে টুটু বসু ( Tutu Bose)! রত্নহীন মোহনবাগান, ময়দান হারাল বটবৃক্ষ। আর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবেও আজ গভীর শোকের ছায়া। ইস্টবেঙ্গল (East Bengal) ক্লাব আবেগি পোস্টে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখল, ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের পরিচয়। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঊর্ধ্বে। বছরের পর বছর ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা এবং ময়দানের সেই সরস খুনসুটিই আমাদের একসূত্রে গেঁথেছিল। শান্তিতে বিশ্রাম নিন টু্টু দা। আপনি ছাড়া কলকাতার ময়দান কখনই আগের মতো থাকবে না।’
ভারতীয় ফুটবলে ইস্ট-মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শতবর্ষ প্রাচীন। এরকম বহু ফুটবলার আছেন, যাঁরা দলবদল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুই ক্লাবেই খেলেছেন। মারামারি-কাটাকাটি শুধুই ৯০ মিনিটের। মাঠের বাইরে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামক শব্দের কোনও জায়গা নেই। দুই ক্লাবের কর্তা থেকে শুরু করে সমর্থকদের সুসম্পর্ক, সৌজন্যবোধই তো আলাদা। আর লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব সেই পরিচয়ই দিল আবার। গঙ্গাপারের ক্লাব যখন তাদের মহীরূহকে হারাল, তখন ইস্টবেঙ্গলও আর কাঁধ না বাড়িয়ে থাকতে পারল না।
টুটু বসুর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক শ্রী স্বপন সাধন বসু (টুটু বসু) মহাশয়ের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। মোহনবাগান ক্লাব ও টুটু বসু একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্রীড়া প্রশাসনে ওনার অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওনার নেতৃত্ব, দূরদৃষ্টি এবং খেলাধুলার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন, শুভানুধ্যায়ী এবং অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি।’
মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন টুটু বসুকে। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে শুরু করে বিজেপি বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত হয়ে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এসেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অতীন ঘোষ ও সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। রাজনীতির চেনা মুখেরা আজ টুটু বসুকে শেষবারের মতো দেখে যান। আজ আর কোনও দল নয়। এসেছিলেন অভিনেত্রী মুনমুন সেন ও তাঁর কন্যা রাইমা সেন। ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, শিলটন পাল ও বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকেও পাওয়া গেল এদিন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)