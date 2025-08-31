English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
East Bengal: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্বে ইস্টবেঙ্গল!

East Bengal:  এর আগে ভারত থেকে ওড়িশা এফসি মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল। এবার সেই তালিকায় নাম লেখাল ইস্টবেঙ্গল।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 31, 2025, 08:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্বে ইস্টবেঙ্গল। যোগ্য়তা অর্জন পর্বের শেষ ম্য়াচে অবশ্য জিততে পারলেন না লাল-হলুদের মেয়েরা। তবে প্রয়োজনীয় ১ পয়েন্ট পেয়ে স্বপ্নপূরণ করে ফেললেন তাঁরা।

মেয়েদের হাতে ধরে এবার  এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্বে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। যোগ্যতা অর্জন পর্বে  প্রথম ম্যাচে নমপেন ক্রাউনের বিরুদ্ধে জয়। শেষ ম্য়াচে কিটচি এফসি-র বিরুদ্ধে দরকার ছিল ১ পয়েন্ট অর্থাত্‍ ড্র। তবে টার্গেট কিন্তু ড্র করা ছিল না। বরং জিতেই মূল পর্ব যেতে চান বলে জানিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুস। সেইমতো দলও সাজিয়েছিলেন তিনি। ফলও পেলেন হাতনাতেই।

এদিন ম্যাচের ৯ মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল।  ফাজিলার পাস থেকে গোল করেন  বাংলার মেয়ে সঙ্গীতা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় সমতা ফেরান  কিটচি এফসি-র হো মুই মেই। শেষে খেলা শেষ হয় ১-১ গোলেই। জয় না পেলেও যোগ্যতাঅর্জন পর্বে গ্রুপ শীর্ষেই রইল ইস্টবেঙ্গল।  ড্র করেও পৌঁছে গেল মূল পর্বে। এর আগে ভারত থেকে ওড়িশা এফসি মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল। এবার সেই তালিকায় নাম লেখাল ইস্টবেঙ্গল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলকে।

Tags:
AFC Champions LeagueWomen AFC Champions LeagueEast bengal
