/ফয়সালা টাইব্রেকারে! ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফয়সালা সেই টাইব্রেকারেই! ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। এসসি দিল্লির বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল গোলশূন্য। এরপর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ম্যাচের নায়ক লাল-হলুদের গোলরক্ষক প্রভসুখন গিল।
ইন্ডিয়ান আর্মির থেকে শক্তিশালী দল অবশ্যই। তবে ধারেভারে এসসি দিল্লি থেকে অনেক এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু তাও ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে! কারণ, লাল-হলুদের ফরোয়ার্ডরা যেন গোল করতেই ভুলে গিয়েছিলেন! একের পর এক সুযোগ নষ্ট। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জিতে ফাইনালে গেল হাবাস বাহিনী।
এদিন ম্যাচে আগাগোড়া দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলেরই। ম্যাচের শুরুতে আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন ফুটবলার। ৩ মিনিটে গোলের সুযোগ চলে এসেছিল। কিন্তু এডমুন্ডের বাড়ানো বল ফিনিশ করতে পারলেন না বিপিন সিং। ১৬ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রশিদের দুরন্ত ফ্রি-কিক পোস্টে লেগে প্রতিহত। পোস্টে লাগল জেসিনের শটও। ম্যাচে বয়স তখন ১৯ মিনিট।
৩২ মিনিটে আবার পালটা আক্রমণে গোলের সহজ নষ্ট করল দিল্লিও। পেনাল্টি বাঁচালেন ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক প্রভসুখন গিল। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়। ৫৮ শতাংশ বল ছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের পায়ে। ছবিটা বদলালো না দ্বিতীয়ার্ধেও। গোলের দেখা পেল না ইস্টবেঙ্গল। এবার ডুরান্ড কাপে অতিরিক্ত সময় নেই। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ অমীমাংসিত থাকলে, সরাসরি টাইব্রেকার। ফলে নিষ্ফলা ৯০ মিনিটের পর ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে।
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