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ফয়সালা টাইব্রেকারে! ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

East Bengal: নির্ধারিত ৯০ মিনিটে খেলার ফল ছিল গোলশূন্য। টাইব্রেকারে নায়ক লাল-হলুদের গোলরক্ষক  প্রভসুখন গিল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 19, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:07 PM IST
ফয়সালা টাইব্রেকারে! ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
Image Credit: ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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ফয়সালা টাইব্রেকারে! ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
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