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পুজোর আগেই ফের ডার্বি! নর্থইস্টকে হারিয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলও

East Bengal:   হ্যাটট্রিক করলেন ডেভিড লালানসাঙ্গার। অভিষেক ম্যাচে গোল দুই বিদেশিরও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 05, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:19 PM IST
পুজোর আগেই ফের ডার্বি! নর্থইস্টকে হারিয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলও
Image Credit: শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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