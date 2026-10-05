/পুজোর আগেই ফের ডার্বি! নর্থইস্টকে হারিয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলও

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর আগে ফের ডার্বি। মোহনবাগানের পর আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে দিল লাল-হলুদ বাহিনী। হ্যাটট্রিক করলেন ডেভিড লালানসাঙ্গার।
এদিন ম্যাচে শুরুতে কিন্তু ঝাঁঝ বেশি ছিল নর্থইস্টের। বস্তুত, ম্যাচের ২ মিনিটেই গোলও পেয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গলে ডিফেন্সে জিভুলিচ ভুলে গোল করে যান আলাদিন আজারাইয়। কয়েক মিনিট পরই ফের গোলের সুযোগ। তবে এবার কোনওমতে পতন রোধ করেন ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার ফুর্বা লাচেনপাকে। ১১ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরান ডেভিড। এরপর ছন্দে ফেরে ইস্টবেঙ্গলও।
২৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। গোল করেন রোহিত কুমার। বিরতির র দু’মিনিট আগে দীনেশ সিংহের ফের গোল খায় নর্থইস্ট। বিরতিতের সময়ে ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে ৩০ সেকেন্ড ও ৫৬ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে ডেভিড।
এদিকে ম্য়াচ শেষ হওয়ার মিনিট কুড়ি আগে হঠাত্ যেন সম্বিত ফেরে নর্থইস্টের। রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে খেলতে শুরু করে তারা। পাঁচ গোলের পর তখন কিছুটা ছন্নছাড়া ইস্টবেঙ্গলও। একটি গোল শোধ করে নর্থইস্ট। গোল খেয়ে আবারও তেতে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৮৫ মিনিটের মাথায় গোল করে লোবো। এই ম্যাচেই লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক হল তাঁর। অতিরিক্ত সময়ে সপ্তম গোল লুকাস জিয়োলিনস্কির। তাঁর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অভিষেক ম্যাচ ছিল এটি।
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