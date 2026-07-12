/মশাল জ্বালিয়েই ঘরোয়া লিগ শুরু ইস্টবেঙ্গলের... পরপর তিনবার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নও লাল-হলুদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা বিশ্বকাপের শেষ লগ্নেই শুরু হয়ে গেল কলকাতায় ফুটবল মরসুম। রবিবার ১২ জুলাই ইস্টবেঙ্গল মাঠে পর্দা উঠল কলকাতা প্রিমিয়র লিগ ২০২৬-২৭ মরসুমের। ঘরের মাঠে দাপুটে জয় দিয়েই গত দুই মরসুমের ঘরোয়া লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু করল। বিনো জর্জের শিষ্যরা ৩-০ গোলে চূর্ণ করল হোসে র্যামিরেস ব্যারেটোর জর্জ টেলিগ্রাফকে।
জর্জের বিরুদ্ধে দুরন্ত ইস্টবেঙ্গল
এবার সবুজ-মেরুন তোতাই জর্জের কোচের ভূমিকায়। কলকাতা লিগে বহু ম্যাচের নায়ক ব্যারেটো। তবে এদিন তাঁর টিম ইস্টবেঙ্গলের সামনে দাঁড়াতেই পারল না। প্রথমার্ধে জেসিন টিকে ২৬ মিনিটে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন। বিরতির ঠিক প্রাক লগ্নে জোসেফ জাস্টিন ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৮৬ মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন মহম্মদ বিলাল। তিন গোল ও তিন পয়েন্টে লিগ শুরু করল লাল-হলুদ। পরপর দু'বার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এবার চেষ্টা করবে লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করতে। ১৯৭২-১৯৭৩-১৯৭৪, ১৯৮৭-১৯৮৮-১৯৮৯, ২০০২-২০০৩-২০০৪ সালের পর ২০১০-২০১১-২০১২ সালেও পরপর তিনবার ইস্টবেঙ্গল লিগ জিতেছিল।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট
এদিন লেসল ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবেই ম্যাচের আগে ছিল জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানI উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ডা: ইন্দ্রনীল খাঁ ও বহু বিশিষ্ট জনেরা I ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও আইএফএ সচিব অনির্বান দত্ত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মধ্য়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়কে পাওয়া গেলI ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তা দেবব্রত সরকারI ক্রীড়ামন্ত্রীর হাতে তাঁর নামাঙ্কিত লাল-হলুদ ইস্টবেঙ্গল জার্সি তুলে দেওয়া হয়েছে I চলতি বছর কলকাতা ফুটবল লিগের নামকরণ হয়েছে বিখ্যাত ফুটবলার সাহু মেওয়ালালের নামে I উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পুত্র I ফুটবলারের নামে একটি স্ট্যাম্পেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়I
স্টেট অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপও
এদিন ইস্টবেঙ্গলের জোড়া জয়ের স্বাদ পেয়েছে। ৭৪ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুট উঠেছে ইস্টবেঙ্গলের মাথায়I এই নিয়ে পরপর ৩ বছর রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পয়েন্ট হয়েছে ৯০৪.৫। রানার্স মোহনবাগানের পয়েন্ট - ৬২০.৫। সোমবার ১৩ জুলাই মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কলকাতা লিগের অভিযান শুরু করছে। প্রথম ম্যাচে বাস্তব রায়ের দলের প্রতিপক্ষ পাঠচক্র।
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