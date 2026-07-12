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মশাল জ্বালিয়েই ঘরোয়া লিগ শুরু ইস্টবেঙ্গলের... পরপর তিনবার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নও লাল-হলুদ

মশাল জ্বালিয়েই ঘরোয়া লিগ শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। ঘরের মাঠে বিনো জর্জের ছেলেরা ব্যারেটোর জর্জ টেলিগ্রাফকে উড়িয়ে দিল। তিন গোল ও তিন পয়েন্টেই জেসিনদের যাত্রা শুরু। ওদিকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও ইস্টবেঙ্গলের জয়জয়কার।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 12, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:39 PM IST
মশাল জ্বালিয়েই ঘরোয়া লিগ শুরু ইস্টবেঙ্গলের... পরপর তিনবার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নও লাল-হলুদ
Image Credit: গোলের পর জেসিনের ভিকট্রি সাইনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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