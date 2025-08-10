East Bengal: ডুরান্ডে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ডার্বির মশাল জ্বালাল ইস্টবেঙ্গল, বায়ুসেনাকে দিল ৬ গোল!

East Bengal: ডুরান্ডে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ডার্বির মশাল জ্বালাল ইস্টবেঙ্গল, বায়ুসেনাকে দিল ৬ গোল!
East Bengal Vs Indian Air Force: বায়ুসেনাকে মাটি ধরিয়ে ডার্বির নেট প্র্যাকটিস সারল 'ফাইফষ্টার' ইস্টবেঙ্গলের...
শুভপম সাহা: ডুরান্ড কাপের আগের দু'ম্যাচে সাউথ ইউনাইটেড এফসি-কে ৫-০ আর নামধারী এফসিকে ১-০ হারিয়ে, অস্কার ব্রুজ়োর ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কনফার্ম করে ফেলেছে। রবিবার সন্ধ্যায় বাইপাসের সার্ভে পার্ক রোডের, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লাল-হলুদের নিয়মরক্ষার ম্যাচ ছিল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে| গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে আগুনে ফুটবল খেলে ইস্টবেঙ্গল ৬-১ গুঁড়িয়ে দিল বায়ুসেনা|
প্রথমার্ধ
এদিন খেলার শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলের মন্ত্র ছিল- 'গো ফর গোল'| দুরন্ত গতির ঝড় তুলে, ধারে-ভারে অনেকটাই পিছিয়ে থাকা ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে নাস্তানাবুদ করার লক্ষ্যেই ছিলেন ব্রুজ়োর শিষ্যরা| খেলার দু'মিনিটেই মিগুয়েলের ব্যাক-টু-ব্যাক কর্নার থেকে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন হামিদ এবং আনোয়ার| কিন্তু অল্পের জন্য গোল আসেনি| তবে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম গোলের জন্য মাত্র সাত মিনিট অপেক্ষা করতে হল| হাই-প্রেসিং ফুটবলের ফসল তুলে নেয় লাল-হলুদ| এডমন্ডের ক্রস থেকে গোল করে হামিদ এগিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গলকে| এরপর ১৩ মিনিটে দারুণ গোলের সুযোগ চলে এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে| মহেশের থ্রু পেয়ে হামিদ গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে বল লফট করে দিয়েছিলেন| কিন্তু বায়ুসেনার ডিফেন্ডার মহম্মদ আকিব দারুণ গোললাইন সেভ করে দেন| ২৫ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল তুলে নেয় দ্বিতীয় গোল| মহেশের পাস থেকে বিপিন সিং সোলো রান নেন, এরপর আগুয়ান গোলকিপার শুভজিৎ বসুকে ইনসাইড কাট করে বুলেট শটে জালে বল জড়িয়ে দেন| ৩৬ মিনিটে আমন খানের গোলে বায়ুসেনা ব্যবধান কমায়| তবে এই গোল কিন্তু হল ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সের বোঝাপড়ার ভুলে| সকলে উপরে উঠে গেলে, সময় মতো নেমে আসার লোক পাওয়া যাচ্ছে না!
বিতীয়ার্ধ
বিরতির পরও ইস্টবেঙ্গল একই রকম ভাবে গোলের জন্য মরিয়া ছিল| ৬৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল স্কোরলাইন ৩-১ করে ফেলে| মিগুয়েলের কর্নার থেকে আনোয়ার লাফিয়ে হেড করে গোল করে ফেলেন| এই গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই ইস্টবেঙ্গলকে সেলিব্রেশনের ভাসিয়ে দেন| সাউলের ক্রস থেকে ৩০ গজ দূর থেকে বুলেট শটে গোল করেন রশিদ| যিনি দু'মিনিট আগে হামিদের পরিবর্তে নামা ফুটবলার| চার গোল দেওয়া ইস্টবেঙ্গল পাঁচ নম্বর গোলটাও দিক| গ্যালারি থেকে এই আবদারই ছিল সমর্থকদের| ব্রুজ়োর টিম সেই আবদারও হাসি মুখে মেটাল| ৮৫ মিনিটে ডান দিক থেকে বাড়ানো এডমন্ডের ক্রস ধরে ক্রেসপো অনায়াসে জালে বল জড়িয়ে দেন| লাল -হলুদের গোলের খিদে যেন মিটছিলই না| নির্ধারিত সময়ের পর আরও চার মিনিট যোগ করেছিলেন রেফারি| সংযুক্ত সময়ে ডেভিড হেডে গোল করেন| তবে ইস্টবেঙ্গল এদিন ভুলচুক না করলে এর চেয়েও অনেক বড় ব্যবধানে জিততে পারত
ডার্বি
শোনা যাচ্ছে আগামী ১৭ অগস্ট কোয়ার্টার ফাইনালে হতে পারে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বি। যদিও ডুরান্ড কমিটি এখনও সূচি ঘোষণা করেনি| বলা যেতে পারে বায়ুসেনার বিরুদ্ধে খেলেই ডার্বিরই প্রস্তুতি সেরে নিল ইস্টবেঙ্গল। তবে ইস্টবেঙ্গল যে তিন দলকে হারাল, সেই তিন দলকে এক করলেও মোহনবাগান অনেকটাই এগিয়ে থাকবে| ফলে মহারণে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনেই পড়তে হবে মশালবাহিনীকে।
এদিকে মাঠে যখন বায়ুসেনাকে গোলের মালা পরালেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা, তখন গ্যালারিতে চোখে পড়ল টিফো। যাতে লেখা, 'পাকিস্তানের ১১ এয়ারবেস, ৯ জঙ্গি ঘাঁটি. ভারতীয় বায়ুসেনা ভয়ংকর'। এভাবেই ম্যাচ জিতে বায়ুসেনাকে সম্মান জানালেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।
