English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • East Bengal: নতুন স্প্যানিয়ার্ডের জোড়া গোলে মশাল জ্বালিয়ে আইএসএল শুরু ইস্টবেঙ্গলের

East Bengal: নতুন স্প্যানিয়ার্ডের জোড়া গোলে মশাল জ্বালিয়ে আইএসএল শুরু ইস্টবেঙ্গলের

East Bengal vs NorthEast United FC: ছ'বছরে এই প্রথম! আইএসএলের প্রথম ম্যাচ জিতে ইতিহাস বদলে দিল দুরন্ত ইস্টবেঙ্গল

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 16, 2026, 09:49 PM IST
East Bengal: নতুন স্প্যানিয়ার্ডের জোড়া গোলে মশাল জ্বালিয়ে আইএসএল শুরু ইস্টবেঙ্গলের
-ছবি সৌজন্য-ইস্ট বেঙ্গল

শুভপম সাহা: ২০২০-২১ (৯),  ২০২১-২২ (১১ ), ২০২২-২৩ (৯), ২০২৩-২৪ (৯), ২০২৪-২৫ (৯), ২০২৫-২৬ (?) আইএএসএল অভিষেক থেকে শুরু করে বিগত ৫ মরসুমে ইষ্টবেঙ্গল মোট চারবার ৯ নম্বরে শেষ করেছে| আরেকবার সবার শেষে ১১ নম্বরে!  

Add Zee News as a Preferred Source

ষষ্ঠ মরসুমে অস্কার ব্রুজোর দল কী করবে? ভাগ্যের চাকা ঘুরবে নাকি সেই এক চেনা ছবি! তার উত্তর পেতে এখনও বেশ কিছু মাস অপেক্ষা করতে হবে| তবে সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি, যুবভারতীতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দুরন্ত ইস্টবেঙ্গল, জন আব্রাহামের নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩-০ জয় ছিনিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিল এখনই...

এদিন জুয়ান পেদ্রো বেনালির ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন টিমের বিরুদ্ধে, অস্কার তাঁর প্রথম একাদশ সাজালেন গোলে গিলকে রেখে| ডিফেন্সে তিনি খেলালেন আনোয়ার-লালচুংনুনগা-জয় গুপ্তাকে| মিগুয়েল, নন্দকুমার, সল ক্রেসপো, জিকসন সিং, বিপিন সিং ও রশিদকে নিয়ে মাঝমাঠ| ফরোয়ার্ডে জাপানি হিরোসির পরিবর্ত নবাগত স্প্যানিশ বিদেশি ইউসুফ এজেজারি| 

এদিন প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল যেমন অ্যাটাক করল, তেমনই হাই-প্রেসিং এবং পাসিং ফুটবল খেলল| এমনকী সিংহভাগ বল পজেশনও লাল-হলুদেরই থাকল! শুধু গোলটাই এল না| ভাগ্য সঙ্গ দিল না| ৩৬ মিনিটে রশিদের আগুনে শট ক্রসবারে লেগে না ফিরলে বিরতিতে এক গোলে এগিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত ইস্টবেঙ্গল| রেড অ্যান্ড গোল্ড ব্রিগেড সামগ্রিক ভাবে ভালো ফুটবল খেলেছে| তবে হাইল্যান্ডার্সরা দু’প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে বারবার বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলেন| বিশেষ করে জিতিন সামনে থেকে আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে প্রথমার্ধে তিন মিনিট যোগ করা হলেও কোনও বদল আসেনি| 

আরও পড়ুন-৪১ বছরের হিমাচলের ক্রিকেটারের কল্যাণীর মাঠে মাইলস্টোন, ৯২ বছরের রঞ্জির ইতিহাসে গড়লেন অবিশ্বাস্য নজির...

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর আগেই বোঝা গিয়েছিল যে, লাল-হলুদের গোল আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা| ৬৫ মিনিটে বিপিনের ভাসানো ক্রস থেকে অভিষেককারী ইউসুফ এজেজারি হেড করে জালে বল জড়িয়ে দেন|  গোলের রেশ কাটতে না কাটতে আবার সেই ইউসুফ| দুরন্ত টিম গেমে নর্থ ইস্টের রক্ষণ কাঁপিয়ে দ্বিতীয় গোল করে লাল-হলুদ| ৭০ মিনিটে চাপের মধ্যেই বিপিনের থেকে পাওয়া বল নিয়ে, বাঁ প্রান্ত থেকে দারুণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে দৌড়ান এডমন্ড। এরপর ইউসুফকে লক্ষ্য করে উঁচু লব তুলে দেন বক্সের ভেতরে। ক্রসটি সামান্য ডিফ্লেকশন খেয়েও সেই স্প্যানিশের কাছেই এসে পড়ে। কাছ থেকে সহজ সুযোগ পেয়ে কোনও ভুল না করে তিনি বল জালে জড়িয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ছ'মিনিট যোগ করেন রেফারি| সেখানে মিগুয়েল গোল করে নর্থ ইস্টের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন| 

এই ইস্টবেঙ্গল যদি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার বিষয়টাও আরও একটু ভালো করে ফেলে, তাহলে কিন্তু নতুন বিদেশিকে নিয়ে অস্কার স্বপ্ন দেখতেই পারেন, সঙ্গে অবশ্যই সারা বিশ্বের ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা|

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
East Bengal vs NorthEast United FCEBFCNEUFCISL 2025-26
পরবর্তী
খবর

India's Schedule For Super 8 Round of T20 World Cup 2026: সুপার এইটে ইন্ডিয়া 'গ্রুপ অফ ডেথে'ই! প্রতিপক্ষ কারা? সূর্যরা কি আদৌ ইডেনে খেলবেন?
.

পরবর্তী খবর

Vaibhav Suryavanshi: অ্যাডমিট হাতে, সেন্টারও ঠিক, তবুও কেন ক্লাস টেনের CBSE পরীক্ষায় বসছে না...