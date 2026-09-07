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East Bengal vs Mohun Bagan: 'জুনিয়র' ইস্টবেঙ্গলকেও হারাতে পারল না 'সিনিয়র' মোহনবাগান! মনবীর-সাহাল-আপুইয়াদের খেলিয়েও ড্র

East Bengal vs Mohun Bagan: 'জুনিয়র' ইস্টবেঙ্গলকেও হারাতে পারল না 'সিনিয়র' মোহনবাগান! বারাসতে সোমবার মনবীর-সাহালদের মতো সিনিয়রদের খেলিয়েও ড্র করল সবুজ-মেরুন। লালা-হলুদের সাহসের কাছে নিস্তেজ হয়ে পড়ল সবুজ-মেরুন।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 07, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:14 PM IST
East Bengal vs Mohun Bagan: 'জুনিয়র' ইস্টবেঙ্গলকেও হারাতে পারল না 'সিনিয়র' মোহনবাগান! মনবীর-সাহাল-আপুইয়াদের খেলিয়েও ড্র
Image Credit: বারাসতে বড় ম্যাচ ১-১

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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'জুনিয়র' ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারল না 'সিনিয়র' মোহনবাগান! মনবীর-সাহালদের খেলিয়েও ড্র
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