East Bengal vs Mohun Bagan: 'জুনিয়র' ইস্টবেঙ্গলকেও হারাতে পারল না 'সিনিয়র' মোহনবাগান! মনবীর-সাহাল-আপুইয়াদের খেলিয়েও ড্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডুরান্ড ফাইনালের বদলা নেওয়া তো হলই না, উল্টে কলকাতা ডার্বি ড্র করতে হল মোহনবাগানকে! তাও আবার সিনিয়র টিমের একাধিক স্টারকে খেলিয়েও। সোমবার বারাসত স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের কলকাতা লিগের ডার্বি শেষ হল ১-১ স্কোরে! দেখতে গেলে 'ছোটদের' ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারল না 'বড়দের' মোহনবাগান! গত ২৩ অগস্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপের ফাইনাল দেখেছিল ডার্বি।এডমুন্ডের হ্যাটট্রিকে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ গোলে মোহনবাগানকে উড়িয়ে ১৭ বার ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ঠিক ১৫ দিনের ব্য়বধানে ফের হল বড় ম্য়াচ। তবে মঞ্চ আর টুর্নামেন্ট আলাদা। বারাসত স্টেডিয়ামে জৌলুসহীন কলকাতা লিগ। তবুও মোহনবাগান চেয়েছিল ডার্বির বদলা নিতে। সিনিয়র টিমের নিয়মিত তারকা- শুভাশিস বসু, মেহতাব সিং, আপুইয়া, মনবীর সিং এবং সাহাল আবদুল সামাদকে নিয়েই মোহনবাগান প্রথম একাদশ সাজিয়েছিল। যা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সবুজ-মেরুন জিততে মরিয়া। কিন্তু 'বড়দের' মোহনবাগান ১ গোলে এগিয়ে থেকেও ব্য়বধান ধরে রাখত পারল না! ছোটদের' ইস্টবেঙ্গল গোল শোধ করে দিল!
ছোট করে স্কোরলাইন এবং ম্যাচের গল্প
ঘরোয়া লিগে দুই প্রধান সুপার সিক্সে উঠে যাওয়ায় এদিনের বড় ম্যাচের সেঅর্থে গুরুত্ব ছিল না। কারণ নিয়ম অনুযায়ী সুপার সিক্সে গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট যোগ হয় না। এই অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর সহজ সুযোগ নষ্ট করল মোহনবাগান। বারাসতে ৩৮ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। তবে একেবারে খুব খারাপ গোলই হজম করেছেন গোলকিপার গৌরব শ। কয়েকটি ড্রপের পর বল পেয়েছিলেন মনবীর। তাঁর ঠিক সামনেই ছিলেন ডিফেন্ডার অঙ্কন ভট্টাচার্য। তিনি মনবীরকে আটকাতে ব্যর্থ হন। ওদিকে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন গৌরব। সেখান থেকে মনবীর অঙ্কনের পায়ের ফাঁক দিয়ে গোল করে বল জালে জড়িয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গল। লাগাতার আক্রমণে লাল-হলুদের গোল করা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ৬৫ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মহম্মদ বিলাল অনায়াসে হেড করে ম্য়াচের ভাগ্য লিগে দেন। তবে খেলার ৮৪ মিনিটে মোহনবাগান এগিয়ে যেতে পারত। কিয়ানের হেড মাটিতে লাফিয়ে চলে গিয়েছিল সায়নের কাছে। গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গলে খেলা ফুটবলার শট নিয়েছিলেন। তবে গৌরব শরীর ছুড়ে আঙুল ছুঁইয়ে যেভাবে বল মাঠের বাইরে বার করলেন, তা ছিল সত্যিই বিশ্বমানের সেভ। সংযুক্তি সময়ে জোড়া সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু তারা কাজে লাগাতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল গ্রুপ শীর্ষে থেকেই লিগ পর্ব শেষ করল। ১১ ম্যাচে তাদের ঝুলিতে ২৭ পয়েন্ট। গোলপার্থক্যে লাল-হলুদ থাকল ভবানীপুরের উপরে। ওদিকে মোহনবাগানের সংগ্রহে ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট।
ইস্টবেঙ্গল প্রথম একাদশ: গৌরব শ (গোলকিপার) জয় বাজ, মনোতোষ রায়, অঙ্কন ভট্টাচার্য, বিক্রম প্রধান, তন্ময় (অধিনায়ক), চাকু মান্ডি, উত্তম হাঁসদা, বিজয় মুর্মু, আকাশ হেমব্রম, মনোতোষ মাঝি।
মোহনবাগান প্রথম একাদশ: দীপপ্রভাত (গোলকিপার), রাজ বাসফোর, মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু (অধিনায়ক), তন্ময় ঘোষ, আপুইয়া, কিয়ান নাসিরি, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহাল আবদুল সামাদ ও মনবীর সিং
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