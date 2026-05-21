/East Bengal: ছিন্নমূল স্পর্ধার মশাল জ্বালিয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল, ২২ বছরের যন্ত্রণা মুক্তির পর ভারতসেরা লাল-হলুদ

East Bengal Wins ISL 2025-26: ছিন্নমূল স্পর্ধার মশাল জ্বলল। ২২ বছরের যন্ত্রণা মুক্তির পর আবার ভারতসেরা লাল-হলুদ। ইন্টার কাশীকে হারিয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২২ বছর পর ফের ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল (East Bengal Football Club)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, ২-১ গোলে ইন্টার কাশীকে হারিয়ে এই প্রথমবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে যে যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল লাল-হলুদের কোটি কোটি জনতাকে। তা আজ শেষ। এবার শুধুই বাঁধনভাঙা উচ্ছ্বাস। আজ আনন্দের অশ্রুধারা। 'ইটস টাইম ফর সেলিব্রেশন'। প্রথমার্ধে এক গোল হজম করেও দ্বিতীয়ার্ধে কাশীর বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে লাল-হলুদ ডু-অর-ডাই ম্যাচে মশাল জ্বালিয়ে সেরার সেরা তকমা ছিনিয়ে নিল। ছিন্নমূল স্পর্ধার মশাল জ্বলছে...জ্বলবে...
যেমন হল খেলা
২২ বছরের খরা কাটিয়ে আর্সেনাল প্রিমিয়র লিগ জিতেছে। ওদিকে ৩০ বছরের ট্রফি খরা কাটিয়ে উয়েফা ইউরোপা লিগ জিতেছে অ্যাস্টন ভিলা। ঠিক সেরকমই ২২ বছর আগে ২০০৪ সালে ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল শেষবার জাতীয় লিগ (অধুনা আই-লিগ), দু'দশক পর ফের দলের মাথায় জাতীয় খেতাবের মুকুট। একেবারে যোগ্য দল হিসাবে ট্রফি জিতল ইস্টবেঙ্গল। এই নিয়ে কারোর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। এদিন কিশোর ভারতীতে ৮০০০-এর বেশি কিছু সমর্থক ছিলেন মাঠে। সকলেই এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের জয় দেখতে। তবে এদিন ম্যাচের ১৪ মিনিটেই লাল-হলুদ ভক্তদের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। আলফ্রেড পানাসের গোলে ইন্টার কাশী এগিয়ে যায়। তবে ফুটবল বিধাতা যে ট্রফি তুলে রেখেছিলেন লাল-হলুদের জন্যই। পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল যে কোন ধাতুতে গড়া তা গোটা দেশ জানে। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন ১১টি লাল-হলুদ জার্সি। এদিনও ঠিক সেটাই ঘটল। ৪৯ মিনিটে এজেজারির গোলে ইস্টবেঙ্গল সমতায় ফেরে। তার সঙ্গেই চলতি মরসুমে সর্বাধিক গোল করে গোল্ডেন বুটও তিনি ছিনিয়ে নেন। খেলার বয়স যখন ৭২ মিনিট, ঠিক তখনই রশিদের গোল কাশীর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। মরসুমে করা তাঁর প্রথম গোলই ইস্টবেঙ্গলকে করে দেয় আইএসএল চ্যাম্পিয়ন। আর কোচ অস্কার ব্রুজোঁর তাঁর নাম লিখিয়ে ফেলেন ইস্টবেঙ্গলের সোনালি ইতিহাসে।
জিতেও শেষরক্ষা হল না মোহনবাগানের
এদিন সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিটে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দিল্লির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান। গত দু’বারের চ্যাম্পিয়নরা এবারও খেতাব জয়ের দাবিদার ছিল। খেলার প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। বিরতির পর আসে তিন গোল। ৬২ মিনিটে ক্লেরেন্স ফার্নান্ডেজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল দিল্লি। কিন্তু মোহনবাগানও দারুণ ভাবে খেলায় ফেরে। মনবীর সিং ও জেমি ম্যাকলারেনের গোলে মোহনবাগানও ২-১ গোলে জেতে ইস্টবেঙ্গলের মতোই। দু’দলই ১৩ ম্যাচে ২৬ পয়েন্টে শেষ করল এবারের লিগ। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় খেতাব ইস্টবেঙ্গলেরই।
