/১৩ বছর পর পূর্বাঞ্চলের দলীপ জয়, ঈশানের ঐতিহাসিক ২৭০ রানেই কার্যসিদ্ধি, ছাপ অভিমন্যু-মুকেশ-শামিদেরও

পূর্বাঞ্চল ৭০৮ ও ৩৮৮/৭ ডিক্লেয়ার
দক্ষিণাঞ্চল ৩৩৬
ম্যাচ ড্র (প্রথম ইনিংসের লিগেই পূর্বাঞ্চল জয়ী)
দলীপ ফাইনালের সেরা ঈশান কিষান (২৭০ ও ৮০)
দলীপ ট্রফির সেরা তিলক ভার্মা (২৬৬ রান)
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১৩ বছরের প্রতীক্ষার অবসান। প্রথম ইনিংসের বিরাট লিডের সুবাদেই দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন পূর্বাঞ্চল। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে দলীপ ফাইনালে ঈশান কিষানের পূর্বাঞ্চল মুখোমুখি হয়েছিল তিলক ভার্মার দক্ষিণাঞ্চলের। বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর ম্যাচ ড্র হতেই দলীপজয়ী হয়ে যায় পূর্বাঞ্চল। অধিনায়ক ঈশানের ঐতিহাসিক দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরি পাশাপাশি সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেওয়াও প্রশংসা করার মতো। প্রথম ইনিংসে পূর্বাঞ্চল ৭০৮ রান করার পরেই মোটামুটি ম্য়াচের ভাগ্য লেখা হয়ে গিয়েছিল। কারণ ওই তিলকদের পক্ষে ঈশানদের বিরাট রান তাড়া করে জেতা অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ২০১২-১৩ মরসুমের পর পূর্বাঞ্চলের প্রথম শিরোপা জয়। তাই খেলোয়াড় ও সমর্থকদের জন্য যা এক অত্যন্ত আনন্দের ও স্মরণীয় মুহূর্ত।
কেমন হল ফাইনাল, কেন এগিয়ে থাকল পূর্বাঞ্চল
টস জেতার পর থেকেই পূর্বাঞ্চলের আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দেয়। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। দলের টপ-অর্ডার মজবুত ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল এবং এরপর মিডল-অর্ডার চেন্নাইয়ের ব্যাটিং-সহায়ক পিচের পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগায়। জবাবে দক্ষিণাঞ্চল মাত্র ৩৩৬ রান তুলতে পেরেছিল এবং ৩৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে। অধিনায়ক তিলক ৯৯ রানের লড়াকু ইনিংস খেলে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও সতীর্থদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য পাননি। পূর্বাঞ্চল দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নেমে তাদের লিড ৫০০ রানের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে প্রতিপক্ষের ঘুরে দাঁড়ানোর সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুকেশ কুমার এবং মহম্মদ শামি উভয় ইনিংসেই দক্ষিণাঞ্চল ব্যাটারদের চাপে রাখেন। ফাইনালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ঈশানের ২৭০ রানের ইনিংস। বাঁ-হাতি অধিনায়ক অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে ব্যাট করেন। তিনি কেবল ডাবল সেঞ্চুরিই করেননি, বরং মাইলস্টোন তৈরির পথে বেশ কয়েকটি রেকর্ডও করেন। ঈশান এখন পূর্বাঞ্চলের প্রথম ব্যাটার এবং ইতিহাসের প্রথম অধিনায়ক-উইকেটরক্ষক যিনি দলীপ ফাইনালে দ্বি-শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।
দলীয় প্রয়াসেই দলীপ জয় পূর্বাঞ্চলের
পূর্বাঞ্চলের এই জয় কেবলই একক নৈপুণ্যের ফসল ছিল না। ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরন ৭২ রানের একটি স্থিতধী ইনিংস খেলেন, তরুণ বৈভব সূর্যবংশী ৪৪ রানের ঝোড়ো সূচনা করেন এবং অভিষেককারী শিখর মোহন গুরুত্বপূর্ণ ৮৫ রান যোগ করেন। আরেক উইকেটকিপার-ব্যাটার কুমার কুশাগরা দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকান। পুরো দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তাদের দলীয় সংগ্রহ ৭০০ রানের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। এই শিরোপা জয়ের মাধ্যমে ইস্ট জোনের ১৪ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটল এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের মানচিত্রে তারা আবারও নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করল। বিশেষ করে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ইনিংসে দলটি ব্যাটিংয়ে গভীরতা এবং বোলিংয়ে দারুণ শৃঙ্খলার পরিচয় দেয়। ঈশান কিষাণের সেই ম্যারাথন ইনিংসটি ছিল তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ—এই ফাইনাল ম্যাচেই তিনি প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ৪০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। এছাড়া পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদ ও অনুকূল রায়ের মতো খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে পূর্বাঞ্চল যোগ্য দাবিদার হিসেবেই শিরোপা জয় করে।
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