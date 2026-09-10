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১৩ বছর পর পূর্বাঞ্চলের দলীপ জয়, ঈশানের ঐতিহাসিক ২৭০ রানেই কার্যসিদ্ধি, ছাপ অভিমন্যু-মুকেশ-শামিদেরও

 Duleep Trophy: ১৩ বছর পর দলীপ ট্রফি জয়  পূর্বাঞ্চলের।  দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ঈশান কিষানের। ম্যাচের শেষ দিনে দক্ষিণাঞ্চলকে পরাস্ত করে পূর্বাঞ্চল এই শিরোপা জিতল। মূলত প্রথম ইনিংসে বিশাল লিড এবং বিগত ১২ সেশন জুড়ে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যই এই জয়ের পথ প্রশস্ত করে।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 10, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:10 PM IST
১৩ বছর পর পূর্বাঞ্চলের দলীপ জয়, ঈশানের ঐতিহাসিক ২৭০ রানেই কার্যসিদ্ধি, ছাপ অভিমন্যু-মুকেশ-শামিদেরও
Image Credit: জয়ের নায়ককে ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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