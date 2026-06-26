/বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন! জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে ইকুয়েডর! মুছল ১.৫ লাখের দেশে কুরাসাও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের খেলা প্রায় অন্তিম লগ্নে। বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে গেল। জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে চলে গেল ইকুয়েডর! ওদিকে বিশ্বকাপ থেকে মুছল ১.৫ লাখের নবাগত দেশ কুরাসাওর নাম। আইভরি কোস্ট, অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপের পরের পর্বে খেলবে?
ইকুয়েডর বনাম জার্মানি
লেরয় সানে খেলা শুরুর মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে গোল করে জার্মানিকে সেলিব্রেশনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তবে হুলিয়ান নাগেলসম্যান ভাবতেও পারেননি যে, সেবাস্তিয়ান বেকাচেসের দল তাঁকে বড় ধাক্কা দিতে চলেছে। ৯ মিনিটেই নিলসন আঙ্গুলো ইকুয়েডরের হয়ে গোল শোধ করে দেন। আর দ্বিতীয়ার্ধে ৭৭ মিনিটে গঞ্জালো প্লাটা গোল করে জার্মানির এই ম্যাচের গল্প শেষ করে দেয়। জার্মানি আর খেলায় ফিরতে পারেনি।
যদিও এই হারে তাদের কিছুই যায় আসেনি। কারণ চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা নকআউটের টিকিট আগেই কেটে নিয়েছিল। ২০০৬ সালের পর এই প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউট খেলবে বেকাচেসের ছেলেরা। মেসিদের দেশের বাসিন্দা বেকাচেসে আনন্দ আর ধরে রাখতে পারেননি প্লাটার জয়সূচক গোলের পরেই। মেটলাইফ স্টেডিয়ামের গ্যালারির রেলিং ধরে উঠে পড়েন। স্ত্রী-পরিবার ও ভক্তদের জড়িয়ে ধরেন তিনি।
খেলার শেষে ‘লা ট্রিকালার’ কোচ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'এই সাফল্য ইকুয়েডরের মানুষের। খেলোয়াড়রাই নকআউটের টিকিট এনে দিয়েছে। ওদের আজ উদ্যাপন করতে দিন। মুহূর্তটা উপভোগ করতে দিন'। আপনারাও উদযাপন করুন পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে। এই অনুভূতি ভাগ করে নিন বিয়ার নিয়ে।' বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় পেয়েছে ইকুয়েডর। সেই দেশের প্রেসিডেন্ট দানিয়েল নোবোয়া রাষ্ট্রীয় ছুটির ঘোষণাও করে দিয়েছেন। এক্স বার্তায় লিখেছেন, 'খেলোয়াড় ও কোচকে ধন্যবাদ। যাঁরা নানা সমালোচনা ও অপমান, সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পুরো দেশকে এই বিশাল আনন্দ উপহার দিয়েছেন। আগামীকাল হলিডে! ইকুয়েডর দীর্ঘজীবী হোক।
আইভরি কোস্ট বনাম কুরাসাও
জনসংখ্যা এবং আয়তনের বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে এবারের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে চমকে দিয়েছিল কুরাসাও। মাত্র ১.৫ লাখের কিছু বেশি মানুষের বাস সেখানে! জার্মানির বিরুদ্ধে ১-৭ গোলে হেরেই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে হয়েছিল তাদের। এরপর গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে ইকুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র। যদিও এসেছিল বিশ্বকাপের ঐতিহাসিক পয়েন্ট। তবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আইভরি কোস্টের কাছে ০-২ হারতেই এবারের মতো বিশ্বকাপ থেকে মুছে গেল কুরাসাওর নাম। অষ্টম দেশ হিসেবে ছিটকে গেল তারা। ওদিকে নিকোলাস পেপের দুই অর্ধের গোলেই ইতিহাস লিখল আইভরি কোস্ট। এই প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশ। ৬ পয়েন্ট পকেটে নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের রানার্স হয়ে পরের পর্বে খেলবে আইভরি কোস্ট।
আর কী কী আপডেট আছে?
ওদিকে প্যারাগুয়ে ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হওয়ায় ‘সকারুস’চলে গেল বিশ্বকাপের নকআউটে। ৩৬ বছর পর আয়োজক দেশ না হয়েও, গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে জেতার ইতিহাস লিখল ক্যাঙারু দেশ। টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের নকআউটে অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস ৩-১ গোলে টিউনিসিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে গেল। ডাচরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই যাচ্ছে নকআউটে।
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