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বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন! জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে ইকুয়েডর! মুছল ১.৫ লাখের দেশে কুরাসাও

বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে গেল! চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে চলে গেল ইকুয়েডর! ওদিকে বিশ্বকাপ থেকে মুছে গেল ১.৫ লাখের দেশ কুরাসাও।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 26, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:30 PM IST
বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন! জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে ইকুয়েডর! মুছল ১.৫ লাখের দেশে কুরাসাও
Image Credit: এ শুধু আনন্দের দিনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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