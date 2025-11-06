English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Suresh Raina And Shikhar Dhawan: বিপাকে রায়না-ধাওয়ান; ১১.১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ED-র, দুই প্রাক্তনেরই অবৈধ অতীত!

Suresh Raina And Shikhar Dhawan: ভারতের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার চরম বিপাকে! সুরেশ রায়না ও শিখর ধাওয়ানের ১১.১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল! 

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 6, 2025, 07:10 PM IST
Suresh Raina And Shikhar Dhawan: বিপাকে রায়না-ধাওয়ান; ১১.১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ED-র, দুই প্রাক্তনেরই অবৈধ অতীত!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধাওয়া করল 'অবৈধ' অতীত! পিছু ছাড়াতে পারলেন না ভারতীয় দলের দুই প্রাক্তন তারকা সুরেশ রায়না ও শিখর ধাওয়ান (Suresh Raina And Shikhar Dhawan)। চরম বিপাকে টিম ইন্ডিয়ার দুই সতীর্থ! অনলাইন বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রায়না-ধাওয়ানের বিরুদ্ধে। রেয়াত করল না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। রায়না-ধাওয়ানের মোট ১১.১৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি (ED Attaches Assets Worth ₹11.14 Crore Of Suresh Raina And Shikhar Dhawan)। 

ইডি-র কোপে রায়না-ধাওয়ান!

প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (ওরফে পিএমএলএ)-এর অধীনে ক্রিকেটারদের স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ পেয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই আদেশের পর ধাওয়ানের সাড়ে ৪.৫ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি এবং রায়নার ৬.৬৪ কোটি টাকার মিউচুয়াল ফান্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর রিপোর্ট যে, দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার সব কিছু জেনেশুনেই 'ওয়ানএক্স বেট' নামক ওই অনলাইন বেটিং অ্যাপের প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

অনেকে তারকাই এই চক্রে

তদন্তের অংশ হিসেবে ইডি বেশ কয়েকজন সেলেব্রিটিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যাঁরা এই অবৈধ বেটিং অ্যাপটির প্রচার বা সমর্থনে যুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে যুবরাজ সিং এবং রবিন উথাপ্পার মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারও রয়েছেন। অভিনেতা সোনু সুদ। ঊর্বশী রাউতেলা, মিমি চক্রবর্তী (তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ) এবং অঙ্কুশ হাজরাও (বাঙালি অভিনেতা) অন্তর্ভুক্ত। আরও তদন্ত চলছে। ইডি ওয়ানএক্স বেট-এর সঙ্গে আর্থিক সংযোগ এবং প্রচারমূলক কার্যকলাপের সম্ভাবনা তদন্ত করছে। যা পিএমএলএ এবং অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একাধিক সংস্থার নজরে রয়েছে। ফেডারেল এজেন্সির সন্দেহ, কিছু সেলেব পরোক্ষ ভাবে অ্যাপটির প্রচার বা সমর্থন করেছেন। যা ভারতে নিষিদ্ধ। ফলে ব্যবহারকারীরা বিশ্বাস করেন যে এটি বৈধ ছিল। মামলাটি ভারতে পরিচালিত প্ল্যাটফর্মটির সঙ্গে সম্পর্কিত, যার বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, কর ফাঁকি এবং এর অ্যালগরিদম কারচুপির অভিযোগ রয়েছে।

ইডি অবৈধ বেটিং অ্যাপগুলির বিরুদ্ধে কঠোর

গত কয়েক বছর ধরেই এই মামলার তদন্ত চলছে। কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে ওয়ানএক্স বেট ভারতে অবৈধভাবে সারোগেট ওয়েবসাইট এবং অফশোর এনটিটির মাধ্যমে কাজ করছে। সিবিআই এর আগে ভারতীয় ব্যবহারকারীদের লক্ষ্যবস্তু করার জন্য প্ল্যাটফর্মটির অপারেটরদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিল। পরে ইডি নিজস্ব অর্থ পাচারের তদন্ত শুরু করে। গত কয়েক মাস ধরে ইডি অবৈধ বেটিং অ্যাপগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এমনকী সরকার ভারতীয়দের অর্থের ক্ষতি রোধে একটি নতুন নিয়মে অনলাইন বেটিং এবং সত্তা অ্যাপগুলি নিষিদ্ধ করেছে। এই প্রথমবার নয় যখন সেলিব্রিটি এবং প্রভাবশালীরা এই ধরণের বেটিং অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটগুলিতে জড়িত থাকার জন্য এজেন্সিগুলির নজরে এসেছেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

